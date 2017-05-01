تأدية صلاة الجنازة على الشهيدين عقيلي والصيعري في العارضة وشرورة

تواصل – واس:

أَدَّتْ جموع المصلين بمحافظة العارضة في منطقة جازان، عصر اليوم، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول محمد بن أحمد عقيلي، الذي استشهد مع عددٍ من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني؛ إثْرَ سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب ضمن قوات التحالف لِدَعْمِ الشرعية في اليمن.

وتقدم المصلين بجامع الروان وكيل محافظة العارضة الدكتور خفير بن زارع العمري، وقائد كتيبة الشرطة العسكرية بجازان العقيد تركي بن جبران آل جبر، وذوو الشهيد.

وعقب الصلاة نقل وكيل محافظة العارضة تعازي القيادة الرشيدة، وتعازي سمو أمير منطقة جازان لأهل وذوي الشهيد، سَائِلاً اللَّه تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة، والمغفرة وأن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، سائلين اللَّه تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

كما أَدَّتْ جموع المصلين في محافظة شرورة عقب صلاة الظهر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي محمد عبدالله سالم الصيعري، الذي استشهد مع عدد من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني؛ إثْرَ سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب ضمن قوات التحالف لِدَعْمِ الشرعية في اليمن.

وتقدم المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين محافظ شرورة المكلف عامر الصيعري، وعددٌ من مديري الإدارات الحكومية، وجموع من الأهالي.

وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف، سائلين الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.