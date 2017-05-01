«جوجل كروم» يضيف خاصية جديدة تُحفِّز على العمل

تواصل ـ وكالات:

أَضَافَ تطبيق جوجل كروم خاصية جديدة تسمى “Gratitude Flow” تساعد على توفر جو من الحماس والتحفيز أثناء العمل، حيث تعتمد فكرة الإضافة على تلقي رسائل تحفيزية أو رسائل شكر وامتنان من أشخاص حقيقيين في مختلف أنحاء العالم، وذلك عند فتح علامة تبويب جديدة على المتصفح.

وبَدَلاً من ظهور صفحة البحث التقليدية عند فتح علامة تبويب جديدة، فسيكون بوسعك قراءة بعض العبارات المليئة بالامتنان من أشخاص آخرين بطريقة أنيقة.

ويُمكنك أَيْضَاً من خلال الإضافة مشاركة عباراتك الخَاصَّة وإلهام أشخاص آخرين من جميع أنحاء العالم بعبارات تحفيزية، ومعرفة عدد الناس الذين ألهمتهم كلماتك.

وتعتبر الإضافة وسيلة خفيفة وأنيقة لِتَجَنُّبِ السلبية وتذكر النواحي الإيجابية من حولنا في كل مرة نقوم فيها بتشغيل علامة تبويب جديدة، كما أنها تُعد وسيلة للحصول على الإلهام من أشخاص آخرين.

وتسمح لك الإضافة بمشاركة رسائلك مع الآخرين بسرية تامة ودون الكشف عن هويتك، بينما سيتم فقط الكشف عن الموقع الجغرافي الخاص بك، وتتوفر الإضافة مَجَّانَاً لمستخدمي متصفح جوجل كروم.