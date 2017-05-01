 جموع المصلين بظهران الجنوب تشيع جثمان الشهيد القحطاني | صحيفة تواصل الالكترونية

جموع المصلين بظهران الجنوب تشيع جثمان الشهيد القحطاني

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جموع المصلين بظهران الجنوب تشيع جثمان الشهيد القحطاني

تواصل ـ واس:

شيَّعت جموع المصلين اليوم عقب صلاة الظهر بالجامع الكبير بظهران الجنوب، جثمان الشهيد العريف معيض محمد القحطاني، الذي استُشهد مع عدد من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني؛ إثْرَ سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب ضمن قوات التحالف لِدَعْمِ الشرعية في اليمن.

وتقدَّم المصلين محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح، ومديرو الإدارات الحكومية، وجموع كبيرة من أهالي ظهران الجنوب.

وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف، وفي سبيل أداء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.

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