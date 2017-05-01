أمير الرياض في حفل تكريم نائبه: لن نسمح لأي كائن من كان أن يمس وحدة الوطن واستقراره

تواصل – واس:

أقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل تكريم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة الرياض، وذلك بقصر الحكم اليوم، بحضور سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وأصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وبدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثُمَّ ألقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كلمة قال فيها: يسعدنا في هذا اليوم المبارك ونحن نحتفي بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة الرياض أن نرحب بسُمُوِّه، ونسأل الله له العون والتوفيق فيما سيقوم به من أعمال ترضي الله سبحانه وتَعَالَى، ثُمَّ ولاة الأمر خدمة لهذا الوطن وأبنائه.

وأضاف: أننا في هذا البلد محسودون على نعم كثيرة تفضل بها المولى علينا، فبلادنا مهوى أفئدة المسلمين، وولي أمرنا نذر نفسه لخدمة الوطن والدين، وفي كل يوم لنا بِفَضْلِ الله فخر ونصر وتمكين.

وتابع قائلاً: “ومن واجبنا تجاه هذا الوطن الكريم أن نكون له الدرع الحصينة، وألا نسمح لكائن من كان أن يمس وحدته واستقراره، فوحدة الوطن شعار علينا أن نجعله واضحاً وملموساً في أنشطتنا اليومية، وأدائنا لواجباتنا ومسؤولياتنا العملية والاجتماعية”.

وأَضَافَ سُمُوُّه: “نحن في هذه الإمارة التي تشرفت أن كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أَيَّدَهُ اللهُ صانع مجدها، ومؤسس منهجها منذ أكثر من نصف قرن فجعل منها منارة للعمل المخلص الذي يخدم وحدة الوطن، ويحقق رفاهية المواطن، وصنع من الرياض عاصمة تضاهي عواصم العالم، ونحن جَمِيعَاً على أثره مقتدون، وعلى منهجه سائرون، ولنكن جَمِيعَاً مع بعضنا البعض نشد أزرنا بكل طاقة بشرية تفيدنا في العمل الصالح والناجح الذي نهدف إليه جَمِيعَاً خدمة للرياض وأهلها، هذه المنطقة لها دور كبير في التأسيس وفي العمل والمنهج؛ لذلك واجب علينا أن نكون في خدمتها في كل مكان وزمان”. ورحب بالدكتور ناصر الداوود وكيل إمارة منطقة الرياض، كما أننا نشكر في الْوَقْت نَفْسه زميلاً عايشناه وقضى بيننا فترة من الزمن كانت بدايتها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المدرسة الأولى التي يستفيد منها كل طالب ينضم إلى هذه المدرسة فأشكر للأخ عبدالله بن مجدوع القرني دوره الكامل الذي قدمه في هذه الإمارة وفي كل مجال أوكل إليه، وخِتَامَاً أكرر الترحيب بأخي الزميل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة الرياض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا وقيادتنا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان”.

وألقى وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود كلمة نيابة عن منسوبي الإمارة قال فيها: “إن إمارة منطقة الرياض ومن فيها تعلمت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ – الحرص على العمل، والاهتمام بشؤون المواطنين، وتسهيل حوائجهم، وتشرفت منه – أَيَّدَهُ اللهُ – تزكيته لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ليكون نائباً لأمير منطقة الرياض، وعضداً لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وباسم الإمارة ومنسوبيها نهنئ سُمُوَّه بهذه الثقة الملكية الغالية، ونعده أن نكون عوناً له على القسم الذي أداه رؤوفين بمصالح المراجعين، منجزين الأعمال بسرعة وأمانة، ونسأل الله أن يجعل التوفيق حليفه في كل قول وفعل، وفي كل رأي ونظر”.

وأَشَارَ إلى أن إمارة منطقة الرياض تستنير بتوجيهات أمير المنطقة، وتستضيئ بخبرته الثمينة، فسُمُوُّه رجل عمل وخبرة، جمعها من إِمَارَات مناطق المملكة: (عسير، والقصيم، والرياض).

بعد ذلك كَرَّمَ الأمير فيصل بن بندر وكيل إمارة منطقة الرياض السابق الأستاذ عبدالله بن مجدوع القرني.

وألقى القرني كلمة قدم خلالها شكره لسمو أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه على التكريم، مستذكراً مآثر العمل في إمارة منطقة الرياض مع أمراء منطقة الرياض، والخبرات التي تعلمها منهم، لَافِتَاً إلى شرف العمل بها والعمل مع أمرائها.

بعد ذلك، ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز كلمة قال فيها: “أوَّلاً أحمد الله سبحانه وتعالى، ثُمَّ أتقدم بجزيل الشكر، ووافر العرفان، لخادم الحرمين الشريفين على ثقته، وأسأل الله العلي القدير أن يجعلني محل الثقة، وعند حسن الظن، خادم الحرمين الشريفين استقبلني وجعلني أحد أبنائه، وعلمني وتتلمذت بين يديه، وأسأل الله جل جلاله التوفيق فيما كلفني به، وأن أكون عند حسن ظن أهل هذه المنطقة العظيمة بأهلها وبأرضها، والشكر موصول لسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد – حَفِظَهُم اللَّهُ – “، لَافِتَاً سُمُوُّه النظر إلى انتهاجه لسياسة الباب المفتوح، وتطلعه لخدمة الجميع. وفي ختام الكلمة أعرب سُمُوُّه عن شكره للأمير فيصل بن بندر وللجميع، سَائِلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا ويديم أمننا. إثر ذلك تناول الجميع طعام الغداء على مائدة سمو أمير منطقة الرياض.