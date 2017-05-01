 «البيئة» تعتمد محجراً جديداً لاستيراد المواشي الحية من المجر | صحيفة تواصل الالكترونية

«البيئة» تعتمد محجراً جديداً لاستيراد المواشي الحية من المجر

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«البيئة» تعتمد محجراً جديداً لاستيراد المواشي الحية من المجر

تواصل ـ واس:

سمحت وزارة البيئة والمياه والزراعة باستيراد الحيوانات الحية من جمهورية المجر عبر شركة (HUNLAND) المجرية، التي تم اعتمادها محجراً لتصدير المواشي الحية من الأبقار والضأن والماعز من دولة المجر إلى المملكة لغرض الذبح والتربية، وَفْقَاً للاشتراطات والإجراءات المعتمدة مِنْ قِبَلِ الوزارة المنظمة لعملية استيراد المواشي الحية، بما يتماشى مع نظام (قانون) الحجر البيطري في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة.

وأَوْضَحَ نائب المدير العام لإدارة العامة للمحاجر الدكتور إبراهيم النويصر، أن الاعتماد جاء بعد وقوف فريق فني من الوزارة على الإجراءات المحجرية في جمهورية المجر، وتم الاتفاق أن يتم التصدير عبر دولتي سلوفاكيا وسلوفينيا؛ لعدم وجود ميناء بحري في دولة المجر، شرط أن لا يتم إنزال الإرساليات المصدرة للمملكة.

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