«الزراعة»: ضبط سبع مخالفات في الخَضْراوات المستوردة من مصر والأردن والإمارات

تواصل ـ الرياض:

كَشَفَتْ وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ضبطها سبع مخالفات على سلامة الفواكه والخضراوات الطازجة المستوردة، تتمثل في وجود نسبة عالية من متبقيات المبيدات تفوق المسموح به، من دول تشمل الأردن: (خيار)، والصين: (زنجبيل)، ومصر: (جوافة، وفراولة، وطماطم)، إضافة إلى الإِمَارَات العربية المتحدة: (فلفل)، والولايات المتحدة الأمريكية: (فراولة)، فيما يسري الآن حظر على الفلفل المصري؛ بسبب ارتفاع نسبة المبيدات فيه ولتكرار المخالفة.

وَأَكَّدَتِ الوزارة، مواصلة دورها الرقابي على سلامة الفواكه والخضراوات الطازجة المستوردة، وَفْقَ اشتراطاتها النظامية، ووفق ما تقتضيه هيئة الدستور الغذائي (الكودكس)، وأن لديها دولاً على قائمة الحظر؛ نتيجة ارتفاع نسبة المبيدات في منتجاتها الطازجة.

وقال وكيل الوزارة للثروة الحيوانية وهي الجهة المسؤولة عن الإرساليات الحيوانية والنباتية في منافذ المملكة، ممثلة بالإدارة العامة للمحاجر، الدكتور حمد البطشان: ‘‘إن الوزارة تقوم دوريّاً بجمع عينات عشوائية من جميع شحنات الفواكه والخضروات الطازجة الواردة إلى المملكة، لتتحقق من عدم ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحد المسموح به دوليّاً‘‘.

وقال البطشان: ‘‘إن جميع شحنات الفواكه والخضراوات الطازجة الواردة إلى المملكة، يجب أن تستوفي معايير المملكة في ما يتعلق بمتبقيات المبيدات‘‘ مُوَضِّحَاً أن الوزارة تتخذ ثلاث خطوات أساسية في ما يتعلق بوجود متبقيات المبيدات في الفواكه والخضراوات الطازجة المستوردة، وَأَكَّدَ أنه في حال اكتشاف عينات تحوي نسبة مبيدات عالية تفوق الحد المسموح؛ فإن الوزارة تقوم في المرة الأولى بتنبيه وزارة خارجية الدولة المصدرة للفواكه أو الخضراوات، ويطلب بعد ذلك إحضار تحليل شامل يفيد بعدم وجود أي مبيدات في أي شحنة قادمة من تلك الدولة.

وفي حال تم اكتشاف نسبة مبيدات عالية في المرة الثالثة، فإن الوزارة تصدر حظراً يمنع دخول المنتج الملوث أساساً إلى البلد، ولا يتم رفع الحظر عن المنتج، إلا بعد زيارة فريق من الوزارة للدولة المصدرة، والتأكد من إجراءات استخدام المبيدات، وَفْقَاً لـ “الحياة”.