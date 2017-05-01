تعرّف على طريقة نقل جميع رسائلك من الآيفون إلى الأندرويد

تواصل ـ وكالات:

إذا كنت مللت من الآيفون وقررت تجربة الأندرويد والاختيار بين الهواتف الذكية التي تم إطلاقها مُؤخَّرَاً، فهناك بعض المشكلات التي ستواجهها، مثل التوقف عن تلقي الرسائل النصية.

وَذَلِكَ لِأن هواتف أبل آيفون لديها نظام يعمل على تحويل الرسائل تلقائيّاً من آيفون إلى آخر عبر خدمة iMessages، لذلك عندما يقوم الأشخاص الذين لديهم أجهزة آيفون بإرسال النصوص إلى هاتفهم الأندرويد الجديد، فإن أبل توجههم إلى جهاز آيفون غير موجود من الأساس وَهُوَ مَا يَشَكِّل أزمة كبيرة.

ووَفْقَاً لموقع “بيزنس أنسايدر” البريطاني، فهناك طريقة واحدة سهلة للتغلب على تلك المشكلة، من خلال التوجه إلى صفحة مخفية على موقع أبل تتيح لك إلغاء تسجيل رقم هاتفك في iMessage وَهُوَ مَا يسهل عملية نقل الرسائل.

وهذه الصفحة متاحة منذ عام 2014 ولكن لا يزال الناس لديهم مشكلة مع الوصول إليها، خَاصَّة أن بعض مستخدمي آيفون يتحولون الآن لهواتف سامسونج جلاكسي S8 أو جوجل بكسل.