 «العمل»: 418 معلماً يُقدّمون دروس تقوية في دور الأيتام | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: 418 معلماً يُقدّمون دروس تقوية في دور الأيتام

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«العمل»: 418 معلماً يُقدّمون دروس تقوية في دور الأيتام

تواصل ـ واس:

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في إدارة البرامج والأنشطة في وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة اليوم، دروس التقوية للفصل الدراسي الثاني، في الفروع الإيوائية، ودور الأيتام.

وقال وكيل الرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور نايف بن محمد الصبحي : إن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى الطلاب المشمولين بالرعاية في الفروع الإيوائية بدور الملاحظة والتوجيه، ومؤسسات رعاية الفتيات، ودور الحماية، وداري الضيافة بالرياض وجدة، إضافة إلى المشمولين في دور الأيتام، وذلك ليحققوا النتائج الإيجابية المأمولة.

وأبان الدكتور الصبحي، أن برنامج دروس التقوية سيوجه للطلاب المشمولين بالرعاية في مختلف مناطق المملكة، من خلال تخصيص الوزارة 418 معلماً ومعلمة يقدمون دروس المتابعة للطلاب.

وشدد الصبحي على أهمية الجانب التعليمي كجزء من العملية التربوية، ولما لبرنامج دروس المتابعة من أثر في تحسين المستوى الدراسي للمشمولين بالرعاية، مؤكداً أهمية البدء في تفعيل البرنامج للفصل الدراسي الثاني، وفق الآلية والضوابط التي حددتها الوزارة، والمتابعة المستمرة من قبل فروعها في كافة مناطق المملكة، ليحقق البرنامج أهدافه.

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