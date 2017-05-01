مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا 9.74 نقطة

تواصل ـ واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم، منخفضًا 9.74 نقطة ليقفل عند مستوى 7003.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 227 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 83 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جدوى ريت الحرمين, وتكافل الراجحي, والإعادة السعودية, وأكسا التعاونية, والحمادي الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أسمنت ينبع, وكيان السعودية, وكيمانول, وسدافكو, والمجموعة السعودية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 1.88% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية، والإنماء, وبترو رابغ, والإعادة السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, ودار الأركان, وكيان السعودية, والإنماء, والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 15.31 نقطة ليقفل عند مستوى 4687.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 228 ألف سهم تقاسمتها 224 صفقة.