جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الماجستير والدكتوراه

تواصل – واس:

أَعْلَنَتْ جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الماجستير والدكتوراه، وترغب شغلها في كليات الجامعة حَسْبَ التخصصات الموضحة.

وأَوْضَحَ عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي: أن الأولوية ستكون للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، كذلك خريجي الجامعات العالمية التي تعترف بهم وزارة التعليم العالي والجامعة.

وبين أنه يشترط للتقدم للوظائف أن يكون المتقدم: سعودي الجنسية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان، وألا يكون المتقدم مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب، وأن يكون المتقدم حاصلاً على جميع الدرجات العلمية بتقدير لا يقل عن جيد جِدّاً، وأن تكون المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية معادلة من وزارة التعليم، وأن تكون جميع المؤهلات امتداداً للتخصص، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام، وأن يكون المتقدم حاصلاً على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين لكلية الطب، وأن يكون المتقدم حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين لكلية طب الأسنان، وأن يكون المتقدم حسن السيرة ولائقاً صحياً، وأن يجتاز المتقدم المتطلبات والشروط الخَاصَّة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وأفَادَ الدكتور النفيعي أن على من يرغب في التقدم للوظائف ممن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة اعْتِبَارَاً من غد، ولغاية الساعة الثالثة عَصْرَاً من يوم السبت القادم، لَافِتَاً الانتباه إلى أنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

وتشمل الوظائف الأكاديمية الشاغرة للسعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه لعام 1438هـ؛ لكلية الهندسة (الهندسة الميكانيكية ذكر دكتوراه أستاذ مساعد/ مشارك، الهندسة الكهربائية ذكر دكتوراه أستاذ مساعد / مشارك، الهندسة المدنية ذكر دكتوراه أستاذ مساعد/ مشارك، الهندسة الكيميائية ذكر دكتوراه أستاذ مساعد/ مشارك، هندسة المواد ذكر دكتوراه أستاذ مساعد/ مشارك، الهندسة الطبية الحيوية ذكر /أنثى دكتوراه أستاذ مساعد/ مشارك).

أما الوظائف المطلوبة لكلية الصيدلة الإكلينيكية فتشمل: (العلوم الصيدلية ذكر/ أنثى دكتوراه أستاذ مساعد/ مشارك، ماجستير / سنتين خبرة / محاضر، العلوم البيولوجية الطبية ذكر/أنثى دكتوراه أستاذ مساعد/ مشارك، ماجستير / سنتين خبرة / محاضر، الممارسة الصيدلية ذكر/أنثى دكتوراه أستاذ مشارك، ماجستير / سنتين خبرة / محاضر).

فيما تشمل وظائف كلية إدارة الأَعْمَال: (تسويق / ريادة الأعمال / موارد بشرية ذكر/أنثى دكتوراه أستاذ مساعد/ مشارك، الأساليب الكمية / المخاطر والتأمين/ إحصاء / ذكر/ أنثى دكتوراه أستاذ مساعد / مشارك، المحاسبة / محاسبة مالية / إدارية وتكاليف / ذكر/أنثى دكتوراه أستاذ مساعد/ مشارك).