 أمير الباحة يستقبل المواطنين في أول يوم لمباشرته مهامه | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير الباحة يستقبل المواطنين في أول يوم لمباشرته مهامه

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أمير الباحة يستقبل المواطنين في أول يوم لمباشرته مهامه

تواصل – محمد المقصّي:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، في ديوان الإمارة اليوم، عدداً من المواطنين والمراجعين الذين قدموا لسموه مطالبهم واحتياجاتهم.
واستمع سموه خلال الاستقبال في أول يوم لمباشرته مهامه أميراً لمنطقة الباحة إلى مطالب المراجعين والمواطنين، مؤكداً سموه بأنه سيعمل على حلها وإنهاء إجراءاتهم بكل يُسر وسهولة.
وحثَّ سمو أمير الباحة منسوبي الإمارة على بذل المزيد من الجهد والعمل بكل إخلاص وتفاني لخدمة المراجعين، مشدداً سموه على ضرورة إنهاء معاملاتهم دون تأخير وذلك وفق الأنظمة المتبعة.

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