الجيش اليمني يقصف مواقع الانقلابيين في الجوف وصعدة

تواصل ـ وكالات:

دخل الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية في اشتباكات عنيفة، اليوم، بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف، وأوضحت مصادر ميدانية أن الاشتباكات اندلعت في سلسلة جبال العقبة، بمختلف أنواع الأسلحة، في حين كثفت مدفعية قوات الشرعية من قصفها العنيف على مواقع الانقلابيين في تلك الجبهة.

واستهدفت مدفعية الجيش المتمركزة في جبهة السلان، آليات ومواقع للانقلابيين، في موقع السداح، وأسفر القصف عن تدمير إحدى تلك الآليات واحتراقها.

وفي جبهة نهم قتل عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية وأصيب آخرون، في هجوم للجيش اليمني، وأوضحت المصادر أن قوات الجيش هاجمت موقعاً للانقلابيين في وادي جهم بمديرية نهم؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة من عناصر الميليشيا، وأصيب آخرون، في حين لاذ البقية بالفرار، كما غنمت قوات الجيش كمية من الأسلحة والذخائر، خلال الهجوم.

وفي صعدة شنت قوات الجيش اليمني هجوماً على مواقع الميليشيا الانقلابية في جبال الهلب بمديرية البقع التابعة لمحافظة صعدة، وقالت مصادر ميدانية إن قوات لواء النخبة هاجمت مواقع الانقلابيين، في جبال الهلب بالبقع، وأسفر الهجوم عن مقتل ثمانية من عناصر الميليشيا وإصابة أربعة آخرين، وسيطرت قوات الجيش على ثلاثة مواقع، وكمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فضلاً عن قطع إمدادات الميليشيات.