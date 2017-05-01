 أمير قطر يصل جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير قطر يصل جدة

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أمير قطر يصل جدة

تواصل – واس:

وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميردولة قطر إلى جدة اليوم.

وكان في استقبال سموه بمطارالملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد بن عبد الملك آل الشيخ الوزيرالمرافق، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، وسمو الشيخ عبدالله بن ثامرآل ثاني سفيردولة قطر لدى المملكة، ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء الدكتور محمد بن دخيل الله الحارثي، ومدير عام مطارالملك عبدالعزيزالدولي المهندس عبدالله بن مسعد الريمي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر، وعدد من المسؤلين.

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