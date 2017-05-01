«التعاون الخليجي» يبحث آخر مستجدات ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية

تواصل – وكالات:

تستضيف مملكة البحرين، يوم الخميس المقبل، الاجتماع الـ 106 للجنة التعاون المالي والاقتصادي “وزراء المالية” بدول مجلس التعاون الخليجي.

وسيعرض على اللجنة، ما توصلت إليه اللجان الفنية ذات العلاقة بوضع الآليات المناسبة لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي وقعتها الدول الأعضاء.

كما ستتناول اللجنة، عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس حول ربط أنظمة المدفوعات، ما أوصت به هيئة الاتحاد الجمركي فيما يخص استكمال متطلبات الاتحاد، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة.

وستنظر اللجنة في ما تم حيال تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص، التوصيات المرفوعة من فرق العمل واللجان الفنية الأخرى المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمقترحات المقدمة بشأن تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. ويسبق اجتماع الوزراء، الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات المالية في البحرين يوم الأربعاء 3 /5 /2017م.