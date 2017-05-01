تعليم الرياض: تقديم اختبارات مواد التعثر لخريجي النظام الفصلي

تواصل ـ بدر العبد الرحمن:

أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لطلاب وطالبات المستوى السادس من النظام الفصلي الخريجين منهم فقط لهذا العام فرصة أداء اختبار مواد التعثر المتبقية لديهم من المستويات السابقة.

وأوضحت أن ذلك سيتم قبل بداية اختبارات الدور الأول من الفصل الدراسي الجاري والتي تبدأ يوم الأربعاء في الرابع عشر وحتى الخميس الموافق الثالث والعشرين من هذا الشهر، فيما تبدأ اختبارات الدور الثاني ابتداء من الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شعبان الجاري.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، في تعميم اليوم، لجميع قادة المدارس، أن هذا الإجراء يأتي حرصا من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على مصلحة أبنائها وبناتها الطلبة متوافقا مع الأمر الملكي الكريم القاضي بتقديم اختبارات الطلاب والطالبات إلى ما قبل شهر رمضان المبارك، وتسهيلا للطلاب والطالبات الخريجين لتمكينهم من الانتهاء من كافة متطلبات التخرج، مشيراً إلى أن اختبارات مواد التعثر لغير الخريجين في مدارس النظام الفصلي للتعليم الثانوي.

وأضاف أن الاختبارات ستبدأ بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين الموافق 20 ذو الحجة وتستمر حتى يوم الخميس 23 ذو الحجة، مؤكدا أن التنسيق جار مع الإدارة المعنية بنظام (نور) في وزارة التعليم لاستكمال تفعيل إدخال درجات التعثر لكافة المستويات الدراسية للطلاب والطالبات الخريجين بعد أدائهم لاختبارات مواد التعثر.