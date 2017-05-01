الذهب يتراجع بعد اتفاق الكونجرس بشأن التمويل الحكومي

تواصل – وكالات:

هبطت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في التعاملات الآسيوية بعد ارتفاع الدولار عقب توصل المفاوضين في الكونغرس الأمريكي إلى اتفاق على حزمة إنفاق لتمويل الحكومة الاتحادية حتى نهاية سبتمبر.

وانخفض سعر أونصة الذهب بنحو 0.3 في المئة إلى 1،264.06 $ بحلول 0236 بتوقيت جرينتش. وسجل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية زيادة نسبتها 0.1 بالمئة ليصل إلى 99.118.

في المقابل سجل الاقتصاد الأميركي نموا بوتيرة ضعيفة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة للسنوات الثلاث الماضية، إلا أن الزيادة في النشاط الاقتصادي لقطاع الاستثمار وارتفاع الأجور يزيد من التوقعات في تحسن مستوى الاقتصاد الأميركي خلال هذا العام.