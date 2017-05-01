سفارة السودان بالمملكة تدعو المخالفين للاستفادة من حملة «وطن بلا مخالف»

تواصل ـ واس:

دعا سفير السودان لدى المملكة عبد الباسط السنوسي، جميع أبناء الجالية السودانية المقيمين إلى الاستفادة من “حملة وطن بلا مخالف” التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، والإسراع لتصحيح أوضاعهم في المدة المحددة للمكرمة الملكية التي بدأت 1 رجب 1438هـ الموافق 29 / 3 / 2017م وتنتهي خلال 90 يوما من تاريخه.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذه الجهود تأتي تماشيا مع سياسات المملكة وتأكيداً من السفارة على أهمية الاستفادة من الحملة التي يتم خلالها إعفاء جميع المخالفين من العقوبات والغرامات وبصمة مرحل مشيرا إلى أن المكرمة الملكية تتيح للمخالف العودة للعمل من جديد .

وقال: إن المستهدفين في هذه الحملة هم المخالفون لنظام الإقامة والعمل القادمين بتأشيرات العمرة أو الحج أو الزيارة ومن لا يحمل أوراقاً ثبوتية، مشيرا إلى أنه في حالة مغادرة الوافد المخالف من تلقاء نفسه يُعفى من العقوبات و الغرامات التي تترتب على مخالفته مع احتفاظ الوافد بحق العودة بصفة نظامية للعمل بالمملكة العربية السعودية وعدم إخضاعه لبصمة مرحل التي تمنع من يتم ترحيلة من العودة للمملكة.

وأضاف: حرصاً من السفارة السودانية على أبناء الجالية السودانية وتسهيل مهمة تصحيح أوضاعهم في المدة المحددة ، فقد استنفر جميع موظفي السفارة السودانية لخدمة أبناء الجالية وتسهيل تصحيح أوضاعهم في الوقت المحدد وعملت على إنشاء غرفة متابعة ورصد لأبنائها وتقوم من خلال الخط الساخن بالرد على جميع التساؤلات والاستفسارات التي تشغل أبناء الجالية .

ولفت سفير السودان لدى المملكة إلى أن السفارة تقوم بإستخراج وثيقة سفر وتجديد الجواز القديم مع وجود مندوب داخل غرفة الجوازات يقوم بمتابعة ورصد التواصل والإجابة على الاستفسارات مقدما شكره للمملكة حكومة وشعباً على حسن الضيافة وشاكراً أبناء الجالية على احترام النظام.