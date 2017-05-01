 «آرغوس».. كاميرا مراقبة لاسلكية تعمل بنظام استشعار ذكي | صحيفة تواصل الالكترونية

«آرغوس».. كاميرا مراقبة لاسلكية تعمل بنظام استشعار ذكي

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«آرغوس».. كاميرا مراقبة لاسلكية تعمل بنظام استشعار ذكي

تواصل ـ وكالات:
يتوفر مشروع كاميرا جديدة على منصة “إنديغوغو” للمراقبة المنزلية بمزايا متنوعة وبسعر اقتصادي، تمتاز بسهولة تركيبها ونقلها من مكان لمكان دون أدنى مشكلة إضافة إلى عدم اعتمادها على أي أسلاك بالمطلق، وتعتمد الكاميرا على قاعدة مغناطيسية مبتكرة قادرة على الحركة بزاوية 360 درجة، مما يمنحك المزيد من الخيارات في المراقبة، وتعمل الكاميرا بالاعتماد على نظام استشعار ذكي للحركة، بحيث يُمكنها معرفة أي حركة غير اعتيادية والتقاطها على الفور، في حين تعود الكاميرا لوضع الاستعداد طالما أنه لا يوجد حركة بالجوار وذلك لتوفير البطارية.

وفي حال استشعار الكاميرا لأي حركة، فإنها تقوم على الفور بإرسال تنبيهات في الوقت الحقيقي عبر الهاتف الذكي أو من خلال إصدار صوت تلقائياً، ويُمكن للمستخدم الحصول على عرض حي للكاميرا على هاتفه الذكي في أي وقت وأي مكان، حتى في حال الابتعاد عنها لمسافات طويلة جداً، ليس هذا فحسب بل يُمكن أيضاً إرسال رسالة صوتية أو الاستماع إلى ما يحدث مباشرة.

وتتيح الكاميرا التقاط الصور والفيديوهات وكذلك مشاهدة البث المباشر بدقة 1080 بكسل، كما أنها تدعم العمل في ظروف الطقس القاسية مما يجعلها ملائمة للاستخدام الخارجي.

وتدعم الكاميرا ميزة الرؤية الليلية لغاية 10 أمتار، وكذلك القدرة على إضافة ذاكرة تخزين خارجية من نوع مايكرو إس دي لغاية 16 جيجابايت. ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منها مقابل 80 دولاراً أمريكياً أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع.

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