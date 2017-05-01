دراسة: القرفة بديل صحي للسكر والملح

تواصل ـ وكالات :

يواجه كثيرون من مرضى السكر قيوداً بسبب تناول الغذاء للسيطرة على نسبة السكر في الدم ومنع حدوث المضاعفات.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MEDICAL NEWS TODAY”، فإن القرفة قد تساعد في محاربة بعض أعراض مرض السكر، ولا تسبب ارتفاع ضغط الدم ، لذلك تعتبر بديلاً جيداً للسكر الأبيض.

وتشير العديد من الدراسات السابقة إلى أن القرفة علاج فعال لمرض السكر، ويمكن أيضاً أن تستخدم كبديل صحي للسكر والملح، إضافة إلى أنها تخفض نسبة الدهون في الدم.

نصائح لاستخدام القرفة

1.قبل محاولة استخدام القرفة كعلاج للسكر الجديد عليك التحدث إلى طبيبك.

2.يجب أن يبدأ الأشخاص المهتمون بمحاولة استخدام القرفة كبديل لأدوية السكر التقليدية، تناول حوالي 1 جرام يوميا (حوالي ¼ إلى ½ ملعقة صغيرة).

مَن يجب عليهم تجنب القرفة؟

القرفة هي نكهة آمنة لمعظم الناس المصابين بمرض السكر، ومع ذلك، الناس الذين يعانون من أمراض الكبد أو الذين يعتقدون أنهم في خطر من أمراض الكبد قد يحتاجون إلى تجنب القرفة، وخاصة بكميات كبيرة.