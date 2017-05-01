 دبي.. أول مسجد مصمم من أحجار العنبر في العالم | صحيفة تواصل الالكترونية

دبي.. أول مسجد مصمم من أحجار العنبر في العالم

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دبي.. أول مسجد مصمم من أحجار العنبر في العالم

تواصل – وكالات:

استضاف فندق “برج العرب” في دبي معرضا ضم تصميما لأول مسجد متنقل مصمم من أحجار العنبر في العالم، ومجموعة من اللوحات الفنية النادرة المصممة من أحجار العنبر.

يأتي افتتاح المعرض، الذي حضره عدد من كبار الشخصيات والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المعنية، في إطار رؤية دولة الإمارات الساعية لترسيخ مكانتها العالمية على كافة الأصعدة.

وقال المتحدث باسم شركة “آمبر بالم غروب”، المختصة في تصميم ديكورات مرصعة بالعنبر الطبيعي والأحجار الكريمة: “الفعالية جاءت متفردة عن سواها إذ يتميز العنبر بهالة من الغموض والسرية على مدى قرون مضت”.

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