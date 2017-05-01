بريطانيا: مؤسسات التواصل بعيدة عن معالجة الاستغلال الجنسي للأطفال

تواصل ـ وكالات:

قال تقرير للبرلماني البريطاني إن مؤسسات التواصل الاجتماعي “بعيدة بشكل مخجل” عن معالجة المحتوى غير القانوني والخطير.

وأشار تقرير لجنة الشؤون الداخلية إلى أن إزالة خطابات الكراهية، ومقاطع الفيديو العنيفة، والصور الجنسية للأطفال تستغرق وقتاً طويلاً جداً.

ودعا التقرير إلى مراجعة القوانين البريطانية وتعزيز إنفاذ القانون على المواد غير الشرعية. وقال التقرير إن على الحكومة النظر في جعل المواقع تدفع مالا لمساعدة الشرطة في مكافحة التطرف والاستغلال الجنسي على الإنترنت.

وأضاف التقرير قائلاً إن تلك الشركات كانت “كبيرة بما فيه الكفاية، وغنية بما فيه الكفاية، وذكية بما فيه الكفاية” لحل المشكلة، ومن “المخجل” أنها فشلت في استخدام براعتها في حماية دخلها لحماية السلامة العامة.

وقال النواب إنه “من غير المقبول” أن تعتمد شركات التواصل الاجتماعي على المستخدمين في الإبلاغ عن المحتوى، ولا تتكلف شيئاً في سبيل حل المشكلة. ومع ذلك، فإنها تتوقع أن تتحمل الشرطة، الممولة من قبل دافعي الضرائب، كلفة بقائها خالية من أي مواد تروج للتطرف.