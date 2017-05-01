 «نيويورك تايمز»: المقاومة الإيرانية تتهم الحرس الثوري باغتيال المعارض «سعيد كريميان» | صحيفة تواصل الالكترونية

«نيويورك تايمز»: المقاومة الإيرانية تتهم الحرس الثوري باغتيال المعارض «سعيد كريميان»

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«نيويورك تايمز»: المقاومة الإيرانية تتهم الحرس الثوري باغتيال المعارض «سعيد كريميان»

تواصل- سامر محمد:

سلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الضوء على اغتيال المعارض الإيراني “سعيد كريميان” مالك شبكة قنوات “جيم تي في” التي تبث بالفارسية والعربية والأذرية والكردية، وذلك أمس الأحد في تركيا، بجانب أحد شركائه الكويتيين.

وتناولت إشارة البعض لأصابع الاتهام قي اغتياله إلى إيران، حيث اتهم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الحرس الثوري باغتياله وذلك بأوامر من المرشد الأعلى “علي خامنئي”.

وذكرت الصحيفة أن إيران اتهمت باغتيال إيرانيين في الخارج من قبل، ومن بينهم رجل الأعمال “عباس يزدي” الذي اختطف في دبي في 2013م ويعتقد الآن أنه قد مات.

وكانت محكمة إيرانية قد حكمت غيابيا في يناير الماضي على “كريميان” بالسجن 6 سنوات بتهمة نشر دعاية مضادة للحكومة الإيرانية والعمل ضد الأمن الوطني، حيث تعتبر الحكومة أن برامج الشبكة التي يملكها “كريميان” تمثل تهديدا لتقاليد المجتمع، خاصة أن ملايين الإيرانيين يشاهدون برامج تلك الشبكة.

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