«جوجل» تمنح رئيسها التنفيذي 200 مليون دولار العام الماضي

تواصل – وكالات:

أظهرت وثائق أن شركة جوجل الأمريكية منحت رئيسها التنفيذي سوندار بيتشاي خلال العام الماضي نحو مئتي مليون دولار، وهو ضعف ما حصل عليه في عام 2015. وبلغ الأجر الأساسي لبيتشاي بنهاية العام الماضي نحو 650 ألف دولار.

وعزت لجنة التعويضات التابعة للشركة الأجر السخي إلى دور رئيسها التنفيذي في إطلاق منتجات ناجحة، وتعزيز مبيعات الإعلانات عبر محرك البحث، وأعمال يوتيوب، وإطلاق أول هاتفين ذكيين.

وتولى بيتشاي منصب الرئيس التنفيذي كجزء من إعادة هيكلة للشركة في عام 2015 خلفاً للاري بيج الذي تحول إلى ألفابت الشركة الأم لجوجل.

وكشف شركة جوجل في أكتوبر الماضي عن أول هاتفين ذكيين من إنتاجها ويتعلق الأمر بـ”بكسل” و”بكسل أكس أل” ليحلا محل هواتف جوجل نيكسوس السابقة.