أصحاب فصيلة الدم «O» أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية

تواصل ـ وكالات:

كشفت دراسة حديثة بأن الأشخاص الذين ليس دمهم من فصيلة “O” يواجهون زيادة طفيفة في خطر الإصابة بالنوبات أو السكتات القلبية، مقارنة بأصحاب هذه الفصيلة.

ويقول العلماء إن ذلك قد يرجع إلى ارتفاع مستويات بروتين يؤدي إلى تخثر الدم موجود في الأشخاص ذوي الدم من فصائل “A” و”B” و”AB”.

وذكر الباحثون أن هذه النتائج قد تُساعد في فهم أفضل للأشخاص المعرضين لخطورة الإصابة بأمراض القلب. لكن مؤسسة القلب البريطانية (الخيرية) رأت أنه من المهم أن يركز الأشخاص على الإقلاع عن التدخين والتوقف عن تناول الأكلات غير الصحية لتقليل مخاطر الإصابة بهذه الأمراض، وحلل هذا البحث دراسات أجريت على 1.3 مليون شخص.

وتوصلت الدراسة، التي قُدمت إلى مؤتمر الجمعية الأوروبية لطب القلب، إلى أن 15 شخصاً من بين ألف شخص ليس دمهم من فصيلة “O” أصيبوا بسكتة قلبية مقارنة بـ14 لكل ألف شخص دمهم من فصيلة “O”. ورغم أن زيادة نسبة الخطورة كانت ضئيلة، فإنه بقياس ذلك على شعب كامل، سيكون لهذه الأعداد دلالة كبيرة.

وخلُص بحث سابق إلى أن الأشخاص الذين دمهم من فصيلة “AB”، وهي الأندر بين جميع الفصائل، هم الأكثر عرضة للإصابة، إذ أن 23 في المئة منهم يواجهون احتمالات متزايدة للإصابة بأحد أمراض القلب.

وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب من بينها التدخين وزيادة الوزن وتبني نمط حياة غير صحي، وهي الأشياء التي يمكن للأشخاص التحكم فيها على عكس فصيلة الدم، ويتحدد نوع فصيلة الدم من خلال الجينات المتوارثة من الآباء.