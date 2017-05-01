مكة.. تجربة فرضية للتعامل مع طرد مشبوه بمدينة الملك عبد الله الطبية

تواصل – خالد العبدالله:

نفذت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة تجربة فرضية بنجاح من خلال التعامل مع طرد مشبوه داخل المبنى الإداري بتعاون ومشاركة عدد من القطاعات الأمنية (شرطة العاصمة المقدسة، إدارة الأسلحة وإبطال المتفجرات، وإدارة الدفاع المدني ومرور العاصمة المقدسة).

يأتي تنفيذ هذه الفرضية امتداداً للتعاون ما بين المؤسسات الحكومية وأسوةً بما تم تنفيذه سابقاً من فرضيات تحقيقاً لمتطلبات الاعتماد للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي CBAHI).

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمدينة الملك عبدالله الطبية: إن أهمية هذه الفرضية تأتي للتأكد من جاهزية العاملين والموظفين للتعامل مع حالات مشابهة لا قدر الله حفاظاً على المرضى والعاملين والزوار وممتلكات الدولة.

وتم خلال الفرضية تقديم بلاغ لإدارة العمليات الموحدة (911) عند الساعة (09:20صباحاً) حيث تم في هذه الأثناء البدء في إطلاق الكود الأبيض، حيث تم إخلاء المبنى من الموظفين والمراجعين حتى وصول فرق الدفاع المدني وإدارة الأسلحة والمتفجرات وباقي الإدارات المشاركة وبعد وصول الفرق الأمنية تم التعامل مع الحدث عن طريق الروبوت الآلي لمسح المنطقة أولاً ثم إبطال المواد داخل الطرد.

وعقد المدير العام التنفيذي بالإنابة اجتماعاً مع المشاركين بالفرضية تم من خلاله مناقشة نتائج الفرضية مع المشاركين الذين أشادوا بمستوى نجاحها في وقت قياسي وسريع، مؤكدين أهمية التعاون فيما بينهم لتبادل الخبرات للتعامل بمهنية عالية لمواجهة مثل هذه الحالات أثناء وقوعها لا قدّر الله.