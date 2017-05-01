 مدني الطائف يدعو إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات الأمطار | صحيفة تواصل الالكترونية

مدني الطائف يدعو إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات الأمطار

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مدني الطائف يدعو إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات الأمطار

تواصل – واس:

حذرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمقيمين من الاقتراب من مجاري السيول والأودية ومواقع تجمع المياه التي تخلفها الأمطار.

وأوضح المتحدث الإعلامي بالإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أنه وصل تنبيه متقدم من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطه تحد من الرؤية الأفقية على محافظة الطائف والأجزاء المجاورة له.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، وعلى بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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