«الأرصاد»: توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية على عدة مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، ونجران، وعسير، والباحة) ومرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الشرقية منها.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (المدينة المنورة ،حائل ،القصيم ،الحدود الشمالية) والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر,غربية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط بسرعة 16-36 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون على الخليج العربي,شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.