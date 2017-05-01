القبض على 6 مواطنين سرقوا سيارات وافدين وسلبوا المارة في الرياض

تواصل – خالد العبدالله:

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض، بأنه استمراراً للجهود المبذولة لمكافحة جرائم السرقة والسلب بأنواعها، فقد رصدت الجهة المختصة بشرطة المنطقة عدد من جرائم الاعتداء على وافدين يعملون بمهنة سائق خاص، تمثل أسلوبهم الإجرامي بطرق أبواب غرف السائقين والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات وكذلك الاستيلاء على ما بعهدتهم من سيارات واستخدامها في استيقاف المارة وسلبهم.

وقال الناطق الإعلامي: إنه تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة للتصدي لتلك الجرائم والإطاحة بمرتكبيها، حيث عمدت لوضع الخطط اللازمة والإجراءات البحثية الدقيقة ومراقبة المواقع التي يستهدفها الجناة، وأسفرت الجهود بتوفيق الله في حصر الاشتباه في (6) أشخاص (سعوديين الجنسية جميعهم في العقد الثاني من العمر).

وأضاف: أشارت الأدلة إلى وقوفهم خلف تلك الحوادث، حيث تم ضبطهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبمناقشهم مبدئيا اعترفوا بارتكاب (14) جريمة اعتداء وسرقة سيارات واستخدامها في استيقاف المارة وتهديدهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية موزعين الأدوار فيما بينهم ومتقاسمين المسروقات.

وأشار الناطق الإعلامي بشرطة الرياض، أنه تم التحفظ على المتهمين وإيقافهم بمركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم ومقارنة أسلوبهم الإجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.