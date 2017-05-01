جامعة الملك عبد العزيز تعلن عن وظائف شاغرة

تواصل – جدة:

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز بجدة، عبر موقعها الإلكتروني عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور فئة ج للجنسين.

وجاءت الوظائف الشاغرة كالتالي:

– وكالة شطر الطالبات بالفيصلية وظائف شاغرة على بند الأجور فئة (ج) رقمها (196) بمسمى عامل ترغب الوكالة إشغالها بمواطنات، عن طريق المسابقة الوظيفية وسوف يبدأ التقديم عليها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1438/8/4هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 1438/8/6هـ بمبنى رقم (12) الدور الأول غرفة رقم (220/ب) من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 عشر ظهراً.

– كما أعلن مركز الاتصالات الإدارية بالجامعة عن توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (ج) رقمها (229) بمسمى (سائق) يرغب المركز إشغالها بمواطنين، عن طريق المسابقة الوظيفية وسوف يبدأ التقديم عليها اعتبارا من تاريخ 1438/8/4هـ وحتى تاريخ 1438/8/6هـ بمبنى الإدارة العامة الدور الأرضي بمركز الاتصالات الإدارية غرفة رقم (36) لدى الأستاذ/ سعود بن قليل الزبيدي.

– وطلبت كلية العلوم عن متقدمين لوظائف على بند الأجور فئة (ج) رقمها (41) ومسماها (موزع بريد) ترغب الكلية إشغالها بمواطنين، عن طريق المسابقة الوظيفية وسوف يبدأ التقديم عليها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1438/8/4هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1438/8/8هـ بمبنى كلية العلوم رقم (A90) الدور الرابع مكتب وحدة الشؤون الإدارية لدى الأستاذ/ أحمد الغامدي من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهراً.