 حفر الباطن.. تقليل أوقات انتظار المرضى بالعيادات الاستشارية إلى أسبوعين | صحيفة تواصل الالكترونية

حفر الباطن.. تقليل أوقات انتظار المرضى بالعيادات الاستشارية إلى أسبوعين

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حفر الباطن.. تقليل أوقات انتظار المرضى بالعيادات الاستشارية إلى أسبوعين

تواصل – بدر العبدالرحمن:

أعلن فرع وزارة الصحة بحفر الباطن عن تقليل أوقات الانتظار من 6 أشهر في بعض التخصصات الطبية إلى أسبوعين، كما تم تحويل مستشفى حفر الباطن المركزي إلى مستشفى مرجعي لاستقبال الحالات الطبية الاستشارية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك بهدف تخفيف العبء والضغط على مستشفيات صحة حفر الباطن وتم نقل التخصصات الطبية التالية (الأنف والأذن والحنجرة والمسالك البولية) من مستشفى الملك خالد العام إلى مستشفى حفر الباطن المركزي كمرحلة أولى اعتباراً من أمس الأحد 4 / 8 / 1438هـ، وسيتبعها المرحلة الثانية بتاريخ 1 / 9 / 1438هـ لتخصص جراحة المخ والأعصاب والمرحلة الثالثة لجراحة العيون بتاريخ 6 / 10 / 1438هـ

وذكرت الصحة أن مستشفى حفر الباطن المركزي سيعمل بكامل سعته السريرية لتقديم كافة الخدمات الصحية للمستفيدين كمستشفى مرجعي في المحافظة مع بقاء وحدات جراحية تخصصية للحالات الطارئة والإسعافية لعلاجها في مستشفى الملك خالد العام.

كما يجري حالياً مراجعة لمؤشرات الخدمات الصحية في منشآتها وفق المعايير التي تضمن الرعاية المتكاملة (الإحالة خارج المحافظة- قياس إنتاجية الكادر الصحي – زيادة عدد جراحة عمل اليوم الواحد- تقليل مواعيد العمليات الجراحية بتطوير وتوسعة غرف العمليات).

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