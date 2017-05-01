 «الداخلية» تحذر من دعوات لتشكيل تمويلات مدنية للسوريين بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الداخلية» تحذر من دعوات لتشكيل تمويلات مدنية للسوريين بالمملكة

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«الداخلية» تحذر من دعوات لتشكيل تمويلات مدنية للسوريين بالمملكة

تواصل – الرياض:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، عن رصد الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية رسائل بثها سوريون مجهولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لتشكيل ما يشبه تمويلات مدنية لأبناء الجالية السورية في المملكة.

وأضاف التركي في مؤتمر صحفي، أمس الأحد، أن السلطات تمنع وتحظر مثل هذه الدعوات في المملكة، مبيناً أن الجهات المختلفة تحقق حالياً في هذه الدعوات قبل الجهات الأمنية للتأكد من مصدرها هل هو من داخل المملكة أم من خارجها.

وأشار إلى أن مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي تحوي الكثير من الحسابات التي تستهدف المملكة والمواطن، وتعمل على إظهار الوضع داخل المملكة غير طبيعي، مؤكداً أن مثل هذه الدعوات لن تجد صدى عند المواطنين أو المقيمين. وأبان اللواء التركي أن المقيمين السوريين في المملكة يحظون برعاية خاصة من قبل الدولة، والجهات المعنية المختلفة.

يشار إلى أنه تم مؤخراً تداول صورة لرسالة تم نشرها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي تدعو السوريين المقيمين في الرياض للتواصل مع صاحب الرسالة لحصر السوريين المقيمين بأحياء الرياض والوقوف على أوضاعهم، وهو ما اعتبرته الداخلية تجاوزاً للأنظمة.

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