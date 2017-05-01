«الغذاء والدواء» تشترط تسجيل البيانات لدخول الأسماك المجمدة

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفض دخول منتجات الأسماك المجمدة إذا لم تسجل بياناتها كافة على الإرسالية، إضافة إلى استيفاء متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، بهدف الحد من المنتجات الغذائية غير المستوفية للشروط، مانحةً المستوردين فرصة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم.

وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته أمس (الأحد)، أنها لاحظت عدم استيفاء بعض منتجات الأسماك متطلبات اللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، وخصوصاً في المتعلقة ببند البيانات الإيضاحية الخاصة بتلك المنتجات، منبهةً المستوردين إلى مراعاة ذلك «حفاظاً على رؤوس الأموال الوطنية ولتلافي تعرض تلك المنتجات للرفض وعدم السماح لها بدخول أسواق المملكة، وكذلك عدم السماح لمنتجات مصانع الأغذية المحلية من التداول في الأسواق المحلية».

وأكدت على جميع مستوردي الأسماك ضرورة «الالتزام والتقيد بما ورد في اللائحة الفنية السعودية الخليجية، والالتزام والتقيد التام بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بالأسماك ومنتجاتها، والالتزام ببطاقة المنتج بكتابة الاسم التجاري وجنس ونوع السمك، ومصدره في حال كان صيداً بحرياً أو نهرياً أو استزراعاً، وكتابة بلد المنشأ، وأن تتضمن وثائق الإرساليات الواردة جميع معلومات البيانات الإيضاحية، إضافة إلى تدوين الوزن الصافي وبطريقة واضحة بعد عملية ذوبان الثلج».