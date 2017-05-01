 طفل يتبرع بنخاعه لوالدته لإنهاء معاناتها مع «السرطان» | صحيفة تواصل الالكترونية

طفل يتبرع بنخاعه لوالدته لإنهاء معاناتها مع «السرطان»

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طفل يتبرع بنخاعه لوالدته لإنهاء معاناتها مع «السرطان»

تواصل – الرياض:

أقدم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات على التبرع بنخاعه لوالدته؛ لإنهاء معاناتها التي استمرت لأكثر من عام مع مرض سرطان الدم، وذلك بعد تطابق أنسجته مع أنسجتها.

وأوضح عم الطفل ويدعى سعد الشمري وفقاً لـ”عكاظ”، أن سلطان يدرس بالصف الثالث الابتدائي ويرقد حالياً في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام؛ استعداداً لإتمام عملية تبرعه لوالدته بنخاعه، لافتاً إلى أن المستشفى اشترط أن يكون المتبرع للمريضة أحد أقاربها من الدرجة الأولى، ليبادر الطفل سلطان ويطلب من المستشفى قبوله كمتبرع لها.

ولفت إلى أن الطفل تأثر كثيراً بمرض والدته ولوحظ عليه ذلك بشدة لكثرة دعائه لها وتمنيه علاجها في أقرب وقت، كما اعتبر تبرعه لها واجباً عليه لما قدمته من أجله.

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