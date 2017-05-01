 إنقاذ شاب جرفته سيول وادي الشارة بجازان ووفاة آخر غرقاً | صحيفة تواصل الالكترونية

إنقاذ شاب جرفته سيول وادي الشارة بجازان ووفاة آخر غرقاً

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إنقاذ شاب جرفته سيول وادي الشارة بجازان ووفاة آخر غرقاً

تواصل – جازان:

تمكنت فرق الدفاع المدني في العارضة من العثور على شاب جرفته السيول بوادي الشارة أثناء عبوره بمركبته برفقة آخر، إذ تم إنقاذ أحدهما بينما توفي الآخر.

إلى ذلك تكثف فرق الدفاع المدني جهودها للبحث عن مفقود مقيم سوداني في الداير، بعد تلقى بلاغ من أحد المواطنين يفيد بأن مكفوله سوداني الجنسية كان يقود قلابا وجرفته السيول، إذ تم دعم إدارة الدائر بعدد من الضباط والأفراد للمشاركة في عمليات البحث، التي تستمر أيضا في صبيا للبحث عن غريق يمني في مياه راكدة.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان اليوم، دعوتها لأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان السيول، والعمل على إتباع الإرشادات التي تحقق السلامة للجميع.

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