 وفاة شاب وإصابة آخر أثناء محاولتهما إنقاذ عائلة احترقت سيارتهم (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة شاب وإصابة آخر أثناء محاولتهما إنقاذ عائلة احترقت سيارتهم (صور)

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وفاة شاب وإصابة آخر أثناء محاولتهما إنقاذ عائلة احترقت سيارتهم (صور)

تواصل – جدة:

توفي شاب أثناء محاولته إنقاذ أسرة مكونة من أم وخمسة أبناء، عقب انقلاب سيارتهم واشتعال النيران فيها على طريق الرين.

وفي التفاصيل، فإن الشابين الصديقين أحمد الشهري وأحمد السبيعي فوجئا خلال سفرهما، قبل أيام قليلة، على طريق الرين بانقلاب سيارة واشتعال النيران فيها وسط صراخ مَن بداخلها، وسارع الشابان إلى التوقف بسيارتهما والتدخل لإنقاذ المحتجزين داخل السيارة.

ودخل الشابان السيارة وتمكنا من إخراج المحتجزين بداخلها؛ حيثُ اتضح أنهم أسرة مكونة من أم وطفلين وطفلتين وشقيقهم الأكبر قائد السيارة، ليتوفى الشاب أحمد السبيعي متأثراً بالحروق والجروح التي أصيب بها بعد فكه احتجاز العائلة، فيما أصيب صديقة أحمد الشهري بحروق بالغة بوجهه وجسده يُعالج منها بأحد مستشفيات جدة.

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