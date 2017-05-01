مؤسس «سناب الطائف» يحصل على الأوسكار العربي من دبي

تواصل – سعود الخالد:

شهد مطار الطائف الدولي يوم أمس حفل استقبال للإعلامي عبدالعزيز الذبياني مؤسس سناب الطائف القادم على رحلة دبي حاملا معه إنجاز جديد يضاف لإنجازات أبناء مدينة الورد، عقب حصوله على جائزة الأوسكار العربي كأفضل سناب شات عربي بالإعلام السياحي على مستوى العالم العربي لعام 2016.

وذلك بحضور الأستاذ عبدالله السواط مدير عام سوق عكاظ، والأستاذ بدر الوذناني عضو المجلس البلدي بالطائف، وقائد فريق إحسان الطائف التطوعي وجمع غفير من رجال أعمال وإعلاميين ووالد وأقارب المحتفى به ومنسوبي مطار الطائف.

كما أقام أصدقاء ومحبين سناب الطائف احتفالية خاصة مساء أمس السبت، خاصة بحضور والد المحتفى به الشيخ حمدان الذبياني وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين، تخللتها كلمات منها كلمة للمحتفى به أشار فيها إلى أن هذه الجائزة ماهي إلا دافع لمزيد من العمل، وأن سقف الطموح لا حدود له، وشارك الجميع في بعض الشيلات الوطنية.

والجدير بالذكر أن “الذبياني” حصل مساء يوم الثلاثاء الماضي بدبي على جائزة الأوسكار العربي كأفضل سناب شات عربي بالإعلام السياحي على مستوى العالم العربي لعام 2016، بعد أن مرت المسابقة بعدة مراحل من مرحلة ترشيح المركز العربي للإعلام السياحي ثم مرحلة تصويت الإلكتروني فمرحلة لجنة التحكيم تخطاها محققا المركز الأول.

وذلك نظير اهتمام “سناب الطائف” بأبرز وتسويق المعالم السياحية للمحافظة وضواحيها بشكل خاص والمملكة عامة، وقد حضي بالاعتماد كحساب رسمي لمدينة الطائف من مجلس التنمية السياحية بالمحافظة، وأيضاً تم إدراجه تحت مظلة أمارة منطقة مكة المكرمة.