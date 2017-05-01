  الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل المهنئين بعد تعيينه أميراً لمنطقة حائل | صحيفة تواصل الالكترونية

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 الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل المهنئين بعد تعيينه أميراً لمنطقة حائل

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 الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل المهنئين بعد تعيينه أميراً لمنطقة حائل

حائل – سعود الرفاع:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم بقصر أجا جموع المهنئين لسُمُوِّه من أهالي المنطقة والمَسْؤُولين من مدنيين وعسكرين بمناسبة مُبَاشَرَتِهِ لمهامه في الإمارة على إثر صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه أميراً لمنطقة حائل بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد، ووكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي.

وقد تقدم المهنئين لسُمُوِّه رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة حائل الشيخ سلامة الجلعود ومحافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، وقادة القطاعات الأمنية الذين بادلوا سُمُوَّه التهاني والتبريك والدعاء له بالتوفيق مجددين الولاء للوطن والوقفة الصادقة مع سُمُوِّه فيما يحقق التطور والتقدم للمنطقة وأهلها.

وقَدْ نقل سُمُوُّه لأهالي المنطقة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأمنياته للمنطقة ولأبنائها بالتوفيق والنماء، مُعْرِبَاً سُمُوُّه عن شكره للجميع على ما عبروا به من مشاعر غالية وصادقة سَائِلاً الله بأن يمكنه من كل ما ينفع الوطن والمنطقة، ويحقق تطلعات الجميع، مُشِيرَاً سُمُوُّه إلى أن ما لمسه من الجميع هو حافز بعد توفيق الله، ثُمَّ دعم ولاة الأمر يحفظهم الله مِنْ أجْلِ استكمال البرامج والمشاريع القائمة، والرفع من مستوى الخدمات والعمل بروح الفريق الواحد.

يذكر أَنَّ سُمُوَّه وخلال استقباله للمهنئين حرص على الحديث عن عدد من المشاريع والخدمات الجاري تنفيذها بالمنطقة، وحث على سرعة إِنْجَازها وسط تفاعل من الجهات الحكومية الخدمية المشرفة على المشاريع، وكذلك المقاولين العاملين بتنفيذ تلك المشاريع الجديدة، كما شَهِدَ الاستقبال كثافة كبيرة من المهنئين من كافة الأعمار؛ مما جعل سُمُوَّه يحرص على توجيه شكره لأحد كبار السن، وتأكيد سُمُوِّه أن الحق له بزيارة سُمُوِّه له في منزله تخفيفاً وتَقْدِيرَاً لهذا المسن.

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