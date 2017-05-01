«بلدية الخبر»: ضبط 99 مخالفا بالواجهة البحرية خلال 6 أشهر

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

ضبطت بلدية محافظة الخبر، 99 مخالفاً في كل من واجهة الخبر البحرية والكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 1438هـ.

وذكرت البلدية، أمس الأحد عبر حسابها على “تويتر”، أن المخالفات تمثلت في 31 حالة استخدام “المعسل”، و42 شخصا قاموا بالشواء على المسطحات الخضراء، وضبط 8 باعة جائلين، و 18 حالة لعب كرة قدم على المسطحات الخضراء بالواجهة البحرية.

ودعت بلدية الخبر مرتادي الحدائق العامة والكورنيش والأماكن الترفيهية بضرورة الالتزام بالتعليمات والتعاون لما فيه مصلحة الجميع.