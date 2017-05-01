أ.د. محمد البشر

الإعلام والاستقرار المجتمعي

المحددات.. والمهددات

«ورقة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الثامن لرابطة الإعلام المرئي الهادف»

هذه الورقة تُعنى بالحديث عن أهم محددات الإعلام في تحقيق الاستقرار المجتمعي. والحديث عن هذه المحددات ليس سرداً نظرياً حول ما قاله المتخصصون في هذا الباب، بل من محاولة استقراء الواقع ومعطياته، والمجتمع ومتغيراته، والبيئة الداخلية والخارجية ومؤثراتها. من هذا المنطلق جاء اختيار هذه المحددات متناغماً مع دواعي الحاجة إليها في هذه المرحلة التي تمر بها المجتمعات المسلمة للتوكيد على أهمها، ومن ثم الحديث عن أهم مهدداتها. ومما تجدر الإشارة إليه أن الحديث عن المحددات والمهددات ليس على سبيل الحصر، بل هو انتقاء لبعضها بما يستجيب للواقع ومعطيات المرحلة الراهنة التي تمر بها الأمة.

محددات الاستقرار المجتمعي

أولاً: التعبير عن هوية المجتمع

أول وأهم وظائف الإعلام في المجتمع أن يحفظ للمجتمع هويته، ويحمي وحدته الدينية والسياسية والاجتماعية، بحيث يكون هذا الإعلام معبراً عن حضارة المجتمع وثقافته ، معززاً لقيمه ومبادئه. فلا يُتصور أن يكون الإعلام معبراً عن غير ذلك. ولم يُذكر في تاريخ المؤسسات الإعلامية أن رسالتها كانت مخالفة لهوية المجتمع الذي تنتمي إليه، إلا في حالتين:

1- أن تكون معبرة عن إرادة الحاكم.

2- أو أن تكون ممولة من الأجنبي خُفيةً، أو علانية بالقوة، فتكون المؤسسة الإعلامية معبرةً عن ثقافة هذا الأجنبي ومحققة لمصالحه.

وهاتان الحالتان لا تكونان غالباً إلا في نوعين من المجتمعات الدكتاتورية الشمولية، هما:

1- المجتمع الذي استولى فيه الحاكم على السلطة عن طريق الانقلاب أو الثورة. وفي هذه الحالة فإن الحاكم يوظف الوسائل الإعلامية الحكومية أو الخاصة لتكريس سلطته، وتثبيت حكمه، وتعزيز نفوذه. ولا شك أن أكثر الوسائل الممكنة للحاكم في التأثير هي الوسائل الإعلامية، أو ما تسمى بـ (القوة الناعمة).

2- في المجتمعات التي جاءت القوى الأجنبية بحكوماتها لتخدم مصالحها وأطماعها بالوكالة. فيستخدم هؤلاء الحكام وسائل الإعلام بالطريقة التي تُرضي – أو على أقل تقدير – لا تُسخط تلك القوى التي جاءت بها، ونصبتها صورياً في الحكم. فتجد هذه الوسائل الإعلامية خاضعة في رسالتها إلى توجيهات الأجنبي، أو متناغمة مع مصالحه، وتدار بطريقة غير مباشرة من السفارات الأجنبية، أو من يقوم مقامها وينوب عنها في تنفيذ تلك المصالح عبر القوة الناعمة، التي تعمل وفق استراتيجية ممنهجة لتحقيق الأهداف المرسومة.

ثانياً: تقوية اللحمة الوطنية

وهو ما يسميه خبراء الإعلام بـ ( العمل على ترابط المجتمع وكشف ما يهدد قيم الجماعة والمجتمع). يتأكد ذلك في وقت الفتن والاضطرابات والمهددات الخارجية حين يكون الإعلام سداً أمام محاولات اختراق الداخل، وإضعاف الممانعة الداخلية. ومن أهم ما يقوم به الإعلام في ذلك أن يحرص على حفظ مكانة أهل الحل والعقد في المجتمع، من الولاة والعلماء وذوي الهيئات، الذين يجتمع الناس حول أمرهم ورأيهم، وعدم الانتقاص من قدرهم ومكانتهم، والاهتمام بالتنشئة الاجتماعية من خلال ترسيخ ونشر القيم والمبادئ السائدة في المجتمع.

ثالثاً: إشاعة الوعي بعوامل قوة المجتمع والمخاطر التي تواجهه

وذلك حتى يعيش أفراد المجتمع على بصيرة بما يحيط بهم من أخطار ومهددات، وكشف محاولات القوى الأجنبية المتواصلة في تفتيت المجتمعات المسلمة وإضعافها خدمة لمصالحها وأطماعها. وعلى الإعلام في ذلك أن يكون متوازناً في العرض والمعالجة، بحيث لا يقلل من أثر الأخطار فيعيش المجتمع في غفلة، ولا يعطيها أكبر من حجمها فيعيش أفراد المجتمع في قلق وتوجس.

رابعاً: استشعار المسؤولية الاجتماعية في العمل الإعلامي

لئن تحدث الأكاديميون والخبراء عن ضرورة استشعار الإعلاميين لمسؤوليتهم تجاه المجتمع في وقف مضى، وكتب المتخصصون في ذلك نظرية أسموها (نظرية المسؤولية الاجتماعية)، حددت ملامح هذه المسؤولية في زمن الإعلام التقليدي، فإن الحاجة إلى المسؤولية الاجتماعية في عصر الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي باتت من الضرورات التي لا يمكن أن يستغني عنها أي مجتمع يروم الاستقرار لأفراده. والاستقرار هذا السياق هو منظومة من المجالات المجتمعية المختلفة التي تنقلها وسائل الإعلام : الديني، والسياسي، والاجتماعي، والثقافي، وحتى الترفيهي منه. فلا يمكن أن تكون هناك حرية غير مسؤولة، كأن يتطاول أحد على المقدس الديني في المجتمع بدعوى حرية الرأي، أو يُسمح لأحد بتهديد الأمن السياسي بدعوى الديمقراطية، أو التسويق لقيم الأجنبي بدعوى التلاقح الثقافي، أو خدش الآداب العامة بدعوى جذب الإعلان التجاري، أو عرض المشاهد المخلة حتى تزيد المؤسسات الإعلامية من جماهيريتها فتزيد إعلاناتها التجارية، فتكثر مصادر تمويلها وتربو أرباحها وعوائدها المالية.

الحرية الإعلامية – مهما كان مجالها- لا بد من أن تحمل معها المسؤولية. وفي المجتمع المسلم لا بد أن تكون لوسائل الإعلام مسؤولية تجاه: الفرد والأسرة، والمجتمع، والوطن، والأمة، وان تنص الأنظمة الإعلامية على هذه المسؤولية وتؤكدها. وبذلك يكون الإعلام في المجتمع المسلم مقيداً بقيدين:

– قيد الضمير وأخلاق المهنة.

– وقيد النظام المعمول به في الدولة.

وهما ضامنان لممارسة إعلامية ترتقى إلى شرف المهنة، ومحققة لأمن المجتمع واستقراره وطمأنينته.

خامساً: النقد الموضوعي الهادف

النقد الموضوعي الهادف لا يتعارض مع حرية التعبير المسؤولة، فالمجتمع بحاجة إلى نقد الممارسات الخاطئة التي تعيق التنمية، أو تهدد الاستقرار، أو تفرق الصف، أو تشيع الظلم، أو تنشر الفساد، أو تكرس المحسوبية على حساب المصلحة العامة، أو غير ذلك من مظاهر تصادم قيم المجتمع المعنوية أو تعارض نُظُمه الإدارية. هذا النقد الموضوعي لا يروم التشهير بالأشخاص أو المؤسسات، وإنما يشير إلى مواطن الخلل في مسيرة المجتمع بغية الاصلاح، وهذه هي الحرية الإعلامية التي تحمل معها المسؤولية.

سادساً: الانفتاح الثقافي المتزن:

لا أحد يحب الجمود، ومن معطيات هذا العالم الذي طغت عليه الثورة التكنولوجية الاتصال والتواصل، فتداخل في مسارات الفكر والثقافة. ومن الضرورة التي يفرضها هذا الواقع الرقمي أن يكون التعاطي مع الثقافات الأخرى بطريقة متزنة، تقبل التواصل مع الآخر، وترفض الذوبان في هويته أو التميع في التعايش الحضاري معه. وهنا، كان لزاماً على الإعلام أن يحفظ للأمة هويتها، وللوطن المسلم خصوصيته وتميزه عن غيره. فيكون الإعلامي حارساً أميناً للبوابة الإعلامية، بحيث لا يدخل منها إلا ما يتوافق مع ثقافة مجتمعه، ولا يتناقض مع قيمه أو يتعارض مع مبادئه.

هذه المسؤولية تقودنا إلى التوكيد على ضرورة توفر الحد الأدنى من المعايير القيمية والثقافية التي يجب أن تتوافر في الإعلاميين. وأهمها التوازن في المواقف الحضارية، فلا يكون لدينا جمود يقود إلى السلبية، وعدم التأثير والفاعلية، ولا انفتاح دون ضوابط حضارية، يؤدي إلى مشاعر الدونية في النفس وحب التبعية للآخر الأجنبي. علينا أن ندرك ضرورة الاتفاق على الثوابت (أهمها الدين، وأمن الوطن، واستقرار المجتمع) مع أمكانية الاختلاف في الفروع التي تقبل الاجتهاد، وليس فيها ما يتعارض مع الثوابت.

سابعاً: الإخلاص في العمل الإعلامي

الإعلام قوة ناعمة، وربما تكون في مجتمعات اليوم أقوى من الرصاصة، وأبلغ في التأثير والتغيير. وقوة بهذا الحجم لا ينبغي أن يتولى المسؤولية فيها من ينظر إليها باعتبارها وظيفة يتكسب منها، أو درجة في السُّلَّم الوظيفي تقفز به إلى أعلى منها. وإذا كان الإعلام رسالة، فهذه الرسالة لن تكون مؤثرة ما لم يكن صانعها مخلصاً فيها. والإخلاص في الرسالة يُعرف بقدرتها على التأثير كما يُعرف حال المتكلم المخلص أو غير المخلص من قسمات وجهه ونبرة صوته حال حديثه. وما نجحت كثير من المجتمعات في التأثير على أفرادها في الداخل، واقناع الآخر برسالتها في الخارج إلا بتوفيق من الله تعالى ثم بالإخلاص في إعداد الرسالة الإعلامية وصناعتها. فكم من مؤسسة إعلامية متواضعة، في مقرها، محدودة في إمكاناتها الإدارية والمالية لكن أثرها واضح بيّن. وكم من مؤسسة إعلامية يُبهر الناظرين فخامة مبناها، وحداثة تجهيزاتها الفنية، وكثرة كوادرها البشرية لكنها محدودة التأثير داخل مجتمعها وخارجه، والسبب هو فقدها لعامل الإخلاص، الذي جعل الإعلامي ينظر إلى عمله باعتباره وظيفة يتكسب منها، لا رسالة يؤجر عليها.

مهددات الاستقرار المجتمعي

الحديث عن المهددات ليس من باب الحصر أيضاً، لكنه اخيار لأهم ما يمكن أن يهدد استقرار المجتمع بما يتناغم وظروف المرحلة التي يمر بها العالم الإسلامي عامة ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص. ومن أهم المهددات ما يلي:

أولا: غياب الرؤية والهدف.

من أكثر ما يضر المجتمع ويهدد استقراره غياب الرؤية التي تضبط الإعلام وغموض الأهداف توجه الممارسة الإعلامية. عدم الثبات على رؤية محددة تنطلق من الأيديولوجيا المهيمنة في المجتمع، وما ينتجه ذلك من تحولات تحدث في الإعلام على حساب قيم المجتمع والثقافة السائدة من شأنه أن يشيع الاضطراب والقلق بين أفراده. وقد رأينا في مجتمعات العالم الإسلامي ما يسند هذه الحقيقة في مراحل زمنية مختلفة.

ثانياً: التحلل بدعوى محاربة العنف

يتفق الجميع على نبذ الغلو في الدين، وأنه سبب رئيس من أسباب ظهور العنف والإرهاب في مجتمعات المسلمين المعاصرة. هذه حقيقة مسلمٌّ بها ولا أحد يجادل فيها وبغض النظر عن أسباب الغلو، ومن صنعه، وما المصلحة التي يرجوها من صنعه، إلا أن الذي نختلف فيه هو أن علاج ظاهرة الغلو في الدين، والتطرف في الفكر، والعنف في السلوك لا يمكن علاجه بالتطرف المضاد، وهو التحلل من الدين، أو إضعاف التدين بين أفراد المجتمع. والإعلام الذي يسرف في التطرف المضاد بدعوى (حلحلة المجتمع) من (الإيديولوجيا) يسهم من حيث يدري أو لا يدري في تكريس الغلو وتعزيز التطرف الديني.

وهنا نقاط ينبغي الإشارة إليها:

افتراض أن المجتمع قد هيمنت عليه أيديولوجيا دينية أفرزت تطرفاً وعنفاً هو – إن أحسنا الظن – هو افتراض روجت له مراكز البحث الاستراتيجية في الغرب ووسائل الإعلام الدولية التي رأت أن الإسلام هو الصخرة التي تثبت في وجه تحديات الدول العظمى، وأطماعها في المنطقة، فألصقت الإرهاب بالإسلام، وادعت زوراً أن في السعودية – مثلاً- نسخة متشددة من (الإسلام الوهابي)، فسوقت لهذه الفرية عبر وسائل إعلامها والتابعين لها من غير أهلها. وعلى الإعلاميين، إن كانوا غيورين على دينهم ووطنهم أن ينبذوا هذه الفرية وراء ظهورهم، وأن يعلموا أنهم مستهدفون بهذه المفاهيم المغلوطة. وعليهم أن يتخذوا موقف الدفاع عن دينهم، مستشهدين بماضي المسلمين وحاضرهم ، وكانوا نموذجاً للوسطية، ومحاربة الإيديولوجيا الدينية المتطرفة، ولا عبرة بحالات فردية سلط الإعلام الضوء عليها، فجعل منها حالة عامة لا استثناءً. استصحاب هذه الحقيقة هو كفيل بمحاربة الغلو والتطرف، أما الانجراف وراء التهم التي يروج لها الغرب ووكلاؤه وعملاؤه والمستفيدون منه فإنه يزيد من المشكلة، ويجعل قليلي العلم يستشيطون غضباً عندما يتطاول الإعلام على المقدس الديني، أو يهزأ من منظومة القيم التي تربوا عليها، وتقودهم عاطفتهم إلى الانتصار لمبدئهم من تسلط الإعلام عليه.

من السطحية في النظر إلى هذه القضية أن نقصر التفكير على جهل بعض الإعلاميين بخطأ معالجة التطرف بالتطرف المضاد، ذلك أن هذا البعض من الإعلاميين يتفق مع العدو في ضرورة إضعاف التدين في المجتمع بنشر التحلل، والانفتاح غير المنضبط على حضارة الغرب وثقافته. وقد صرح كثير من هذا (البعض الإعلامي) بذلك في مقالاتهم، أو مقابلاتهم الإذاعية أو التلفزيونية أو من خلال مشاركاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. بل وصل الأمر أن استهزأ بعضهم بالإسلام، وكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالشريعة الإسلامية، فكانوا أشد خطراً على الدين والمجتمع من أسيادهم في الغرب، الذين يدينون لهم بالتبعية ولحضارتهم بالانتماء، ولو كان الأمر في قدرة أحدهم لكان مطية يدخل بها الأجنبي إلى مجتمعهم.

بعض الإعلاميين طيب في ذاته، سيئ في ممارسته الإعلامية. هذا النوع من الإعلاميين يعيش تناقضاً بين نوازع تربطه بالقيم وتجره إلى الخير، وبين تطلع لمنصب أو وجاهة في الساحة الإعلامية أو الفكرية. فتراه يتقلب ذات اليمين وذات اليسار، باحثاً عن لذة، أو شهرة، أو قُربة. هؤلاء وإن كان خطرهم على استقرار المجتمع أقل من غيرهم إلا أنهم يكملون منظومة الإعلام الذي يحارب الغلو بالتحلل، وهم بذلك يسهمون في اتساع الخرق على الراقع، ويزيدون المشكلة تفاقماً، فيكون المجتمع واقعاً بين طرفي نقيض، كلاهما يحتاج إلى اجتثاث من الأصل والجذور.

ثالثاً: الشللية في المؤسسات الإعلامية

لئن كانت الأحزاب في النظم التي تتظاهر بالديمقراطية مصدراً للفرقة والنزاع فإن الشللية الإعلامية هي أيضاً سبب للتطاحن والاحتراب المهدد للأمن والاستقرار المجتمعي. وإذا كانت أهم مؤهلات الإعلامي في كثير من مؤسساتنا الإعلامية هي التناغم مع توجهات الشلة الإعلامية على حساب المؤهلات القيمية، والمهارة المهنية فإن خطر هذه الشللية لا يقل عن خطر الحزبية، التي تجعل الانتماء إلى الحزب فوق الانتماء إلى الدين والوطن.

ومن أنواع الشللية:

الشللية الفكرية: وهي أخطرها وأعظمها أثراً على الاستقرار المجتمعي. فتجد المسؤول عن المؤسسة الإعلامية ( أو النافذين فيها ) يقربون من الكوادر العاملة (المهنية والإدارية) ما يجدون أنه يخدم توجهاتهم الأيديولوجية، ويحقق أهداف مشروعاتهم الفكرية وإذا تولى مثل هؤلاء الوظيفة الإعلامية، وبدأوا في ممارسة مهنتهم قدموا من القرابين لأولئك المسؤولين والنافذين، ما يضمن بقاءهم في المؤسسة الإعلامية، حتى لو كان ذلك على حساب تماسك النسيج الاجتماعي. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: مصادرة الرأي الذي يمثل توجه المجتمع، فرض الرأي المخالف، شيطنة المخلصين لدينهم ووطنهم، أو تقزيمهم، الانتصار للنفس بشيطنة المخلصين لدينهم ووطنهم، واتهاماتهم بالأدلجة، أو الانتماء لجماعات أو أحزاب خارجة، أو استعداء السُّلطة عليهم، أو تخوينهم، أو تتبع عثراتهم وتضخيمها، أو اجتزاء النصوص والكلمات من سياقها لتخدم غاياتهم، أو دبلجة مقاطع مقطوعة من سياقها لتخدم هدفاً معيناً يراه ذلك الإعلامي محققاً لرضا المسؤولين عن المؤسسة الإعلامية والنافذين منها، أو غير ذلك من الأساليب الإعلامية التي يعلمها كل ممارس للمهنة، أو متابع مهتم بها.

2– الشللية الاجتماعية، وتعني أن يتم تقريب الإعلاميين، وتمكينهم من المهنة تبعاً لعلاقاتهم الشخصية، وليس لمؤهلاتهم العلمية أو المهارية. وكان عاقبة ذلك أن تولى مسؤولية الكلمة وشرف الرسالة الإعلامية من لا يقدرها، وكان في أحسن أحواله منتمياً إلى الوظيفة لا إلى المهنة.

ولا شك أن ذلك يُعد خللاً في العمل الإعلامي، ينعكس سلباً على المجتمع واستقراره.

الخلاصة:

الإعلام اليوم أصبح رسالة، متعددة المنافذ والوسائل، قوية التأثير، وعامل مهم في استقرار المجتمعات أو اضطرابها. والتعامل الواعي والمسؤول والرشيد مع هذه الرسالة الإعلامية أصبح من الضرورات التي تقتضيها المصلحة العامة. وما سبق هو حديث عن محددات تأثير الإعلام في الاستقرار المجتمعي، وبعض من أهم مهدداته. وحسب هذه الورقة أن تكون مسودة عمل يمكن للباحثين والمهتمين، وبخاصة في الإعلام الهادف، الإفادة منها وتطويرها لتكون مشروعا علمياً وعملياً يسهم فيه الإعلاميون في تحقيق الاستقرار المجتمعي، في وقت أصبح فيه الإعلام عامل قوة، لا تقل فيه قوة الكلمة عن قوة الرصاصة.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل

ورقة مقدمة ضمن أعمال الملتقى الثامن لرابطة الإعلام المرئي الهادف

مكة المكرمة، 28 رجب- 1 شعبان 1438هـ الموافق 25-27 أبريل 2017م

إعداد

أ.د. محمد البشر

أستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام والاتصال

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية