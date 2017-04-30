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«إمارة مكة» تنفي هروب عمالة من محطة وقود أثناء توقف سيارة الأمير خالد الفيصل

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«إمارة مكة» تنفي هروب عمالة من محطة وقود أثناء توقف سيارة الأمير خالد الفيصل

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

نفت إمارة مكة المكرمة، اليوم الأحد، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هروب عمالة مخالفة من محطة وقود أثناء وقوف سيارة أمير المنطقة خالد الفيصل للتزود بالوقود.

وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: ‘‘إن ما تم تداوله غير صحيح، والذي حدث هو أن الأمير خالد الفيصل، عند وصوله إلى المحطة كان وقت صلاة العصر، ولم يكن هناك عمال في حينها بالمحطة”.

وأضافت: بسبب جود عمالة أضطر أحد المرافقين للأمير خالد للقيام بهذا الدور، ليكمل الأمير ما تبقى من الجولة في اليوم نفسه، حسب الجدول الزمني المعد لهذه الجولة في المحافظات.

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