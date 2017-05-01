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«ولي ولي العهد» يبحث مع المستشارة الألمانية العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

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«ولي ولي العهد» يبحث مع المستشارة الألمانية العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

تواصل – واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مساء اليوم الأحد، دولة مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب.

حضر اللقاء وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد الوزير المرافق ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي نائب الرئيس العضو المنتدب بالصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام والوفد الرسمي المرافق للمستشارة الألمانية.

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