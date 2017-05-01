«السعيدي» ثمن موقفه.. السفير الثقفي: «الولاية حماية» ورأي الغرب عن المرأة السعودية مضلل

طالب الدوائر الحكومية بأن تؤدي واجباتها تجاه المرأة لتقطع الطريق على أصحاب الفكر الضال

قال “يجب الإكثار من الكتابة الإحصائية حول إنجازات المرأة في السعودية”

قال “إنجازات المرأة في المملكة لم تكن لأي مرأة في العالم العربي”

السعيدي لبرنامج أخباركم: الرافضون لتصريحات السفير السعودي في النرويج لديهم صدمة حضارية

تواصل – سامي الثبيتي:

وصف سفير خادم الحرمين الشريفين، في النرويج عصام عابد الثقفي، ما يتردد من أقاويل في الأوساط الأوروبية عامة والنرويجية خَاصَّة عن أوضاع المرأة في المملكة بأنها مضللة وغير صحيحة.

وقال الثقفي: “إن ولاية الرجل تهدف إلى حماية المرأة من العناصر السيئة، وليس سلب حريتها واستقلالها”، مُوَضِّحَاً أن قيادة المرأة للسيارة لا ينبغي أن تمثل مشكلة في الغرب.

تصريحات الثقفي لاقت استنكار البعض على “تويتر”، واتهموا السفير بعدة تهم لا تليق به؛ الأَمْر الذي أثار حفيظة المفكرين والدعاة والعلماء للدفاع عنه، وثمنوا موقفه الداعم لثقافة وقيم وهوية المجتمع السعودي، والرافض للانصياع أو الخضوع للفكر الغربي وثقافة الاغتراب.

من جهته، علق الدكتور محمد السعيدي المفكر وأستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة المجد، بقوله: “هناك في السعودية وكل بلاد العالم الإسلامي والعالم الثالث أناس لديهم صدمة حضارية تجاه الغرب، وهي راجعة لعدم الاعتزاز بثقافتهم وهويتهم ودينهم ولهذا استنكروا تصريحات الثقفي”.

وأَضَافَ: “لتحصين المجتمع ضد الهجمات المتكررة والممنهجة ضد المرأة علينا بكثرة الكتابة الإحصائية حول حقيقة ما تستحقه المرأة وحقها من الناحية القانونية والنظامية”.

وتابع السعيدي: “يجب التركيز على الحديث عن تاريخ المرأة في الإسلام، وإنجازات المرأة في المملكة التي لم تكن لأي مرأة في العالم العربي”.

واستطرد أُسْتَاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى: “يجب على الدوائر الحكومية أن تؤدي واجباتها تجاه المرأة حَتَّى لا تشعر بالغبن، وتكون مدخلاً لأصحاب الفكر الضال والمائع مع التوجهات الليبرالية والتغريبة”.