 التجديد لـ«332 معلماً» بمدارس المملكة في الخارج وإنهاء تكليف 182 آخرين | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

مقتل 7 وإصابة العشرات جراء عواصف عاتية في 3 ولايات أمريكية الطائف.. انهيار سقف مول تجاري شهير بسبب الأمطار (فيديو) «بلدية الخبر»: ضبط 99 مخالفا بالواجهة البحرية خلال 6 أشهر «صحة القريات» تحقق في فيديو الصيدلي «عامل النظافة» وتوقع العقوبات اللازمة التجديد لـ«332 معلماً» بمدارس المملكة في الخارج وإنهاء تكليف 182 آخرين «ساما» تعلن عن مواعيد عمل البنوك في رمضان وإجازة عيد الفطر «الشؤون الاقتصادية والتنمية» يحدد برامج تحقيق الرؤية حتى 2020 «السعيدي» ثمن موقفه.. السفير الثقفي: «الولاية حماية» ورأي الغرب عن المرأة السعودية مضلل «ولي ولي العهد» يبحث مع المستشارة الألمانية العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة «إمارة مكة» تنفي هروب عمالة من محطة وقود أثناء توقف سيارة الأمير خالد الفيصل «الإسكان»: يحق للمواطن رفض وحدات الدعم إذا لم تكن مناسبة له (فيديو) بالفيديو.. «الداخلية» تكشف خبايا نحر أحد منتسبي خلية «الحرازات» بجدة بأمر من داعش

التجديد لـ«332 معلماً» بمدارس المملكة في الخارج وإنهاء تكليف 182 آخرين

0
التجديد لـ«332 معلماً» بمدارس المملكة في الخارج وإنهاء تكليف 182 آخرين

تواصل – واس:

أَصْدَرَ وكيل وزارة التعليم “بنين” الدكتور نياف بن رشيد الجابري، اليوم الأحد، قَرَارَاً بتجديد إيفاد (332) معلماً موفداً للعمل في بعض الدول والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج للعام الدراسي المقبل 1438 / 1439هـ، لمدة عام دراسي.

وطالب القرار مديري الأكاديميات والمدارس ومشرفي البعثات التعليمية في بلدان الإيفاد إبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة مع بداية العام الدراسي المقبل وشَمِلَتْ جهات الإيفاد جمهورية غانا، ومركز الملك عبدالعزيز في تاجورة، وهونج كونج، والمدارس السعودية في فيينا، ومملكة البحرين، وجيبوتي، والمدرستين السعوديتين في الجزائر وجيبوتي، وعَدَدَاً آخرَ من الأَكَادِيميات والمدارس السعودية في الخارج، وَشَدَّدَ القرار على عدم قبول الاعتذار عن الإيفاد بعد المباشرة إلا بنهاية العام الدراسي.

في سياق متصل، أَصْدَرَ الدكتور الجابري قَرَارَاً بإنهاء تكليف (182) معلماً موفداً للتدريس في عدد من الدول والأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج شَمِلَتْ المدارس السعودية في كل من: إسطنبول، وإسلام أباد، وأنقره، وباريس، وبكين، وجيبوتي، وفيينا، وكراتشي، ومدريد، وموسكو، ونيودلهي، وبرلين، وجمهورية القمر المتحدة، والمالديف، والنيجر، وإندونيسيا، وبوركينافاسو، وغانا، وروما، ومملكة البحرين.

شاهد ايضا

مقتل 7 وإصابة العشرات جراء عواصف عاتية في 3 ولايات أمريكية

مقتل 7 وإصابة العشرات جراء عواصف عاتية في 3 ولايات أمريكية

الطائف.. انهيار سقف مول تجاري شهير بسبب الأمطار (فيديو)

الطائف.. انهيار سقف مول تجاري شهير بسبب الأمطار (فيديو)

«بلدية الخبر»: ضبط 99 مخالفا بالواجهة البحرية خلال 6 أشهر

«بلدية الخبر»: ضبط 99 مخالفا بالواجهة البحرية خلال 6 أشهر

«صحة القريات» تحقق في فيديو الصيدلي «عامل النظافة» وتوقع العقوبات اللازمة

«صحة القريات» تحقق في فيديو الصيدلي «عامل النظافة» وتوقع العقوبات اللازمة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>