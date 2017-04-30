15 من أبناء الجاليات يسلمون يوميّاً عبر موقع «دين الإسلام» بالرياض

تواصل – خالد العبدالله:

كَشَفَتْ إحصائية رسمية صادرة عن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بحي الروضة عن إسلام “15” شَخْصَاً يَوْمِيّاً، وذلك عبر مشروع موقع (دين الإسلام) وهو موقع متخصص في تعريف غير المسلمين بالإسلام من شتى أنحاء دول العالم، وبالعديد من اللغات العالمية مثل: (الإنجليزية ــ الإِسْبَانية ــ الفرنسية ــ الروسية ــ البرتغالية ــ الألمانية ــ اليابانية ــ والصينية ــ الإيطالية ـ والكورية)، وقد بلغ عدد المسلمين عن طريق الموقع منذ إنشائه في العام 2006 م، أكثر من (32.130) مسلماً، ولله الحمد والمنة، وبلغ عدد زوار الموقع أكثر من (35.000) زائر يَوْمِيّاً من أكثر من 188 دولة حول العالم.

وأَوْضَحَ الشيخ توفيق بن قاسم الشرهان، مدير المكتب، أن الهدف من هذا المشروع هو التعريف بالدين الإسلامي، ودعوة الناس إلى الدخول فيه، علماً بأن هذا الموقع يقدم العديد من الخدمات الدعوية أهمها: (التشات الحي) بمعدل “1000” محادثة (تشات) يَوْمِيّاً بواسطة الدعاة، والرد على استفسارات السائلين، وتشجيع القريبين من الإسلام إلى اعتناق الدين الإسلامي.

وحث الشيخ الشرهان كل من يعرف شَخْصَاً غير مسلم، أو يريد أن يتعرف على الإسلام أن يدله على هذا الموقع المبارك، حتى يشرق نور الإسلام ويسطع في دول العالم، ويدخل الناس في دين الله أفواجاً.