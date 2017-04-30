 «الإسكان»: يحق للمواطن رفض وحدات الدعم إذا لم تكن مناسبة له (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الإسكان»: يحق للمواطن رفض وحدات الدعم إذا لم تكن مناسبة له (فيديو)

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تواصل – عبدالرحمن الخالد:

أكدت وزارة الإسكان، مساء اليوم الأحد، على أحقية المواطن المتقدم على برنامج الدعم السكني، في رفض المنتج السكني أكثر من مرة إذا لم يكن مناسباً له.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم: إن “المواطن في حال رفضه المنتج السكني لن يفقد أحقيته في الاستحقاق، وستبقى نقاطه كاملة، ويحق له استبدال المنتج بآخر يناسبه”.

وأضاف “السويلم” -في مداخلة هاتفية مع برنامج أخباركم على قناة “المجد” الفضائية-: أن “الوزارة تعمل على توفير المنتج المناسب لكل مواطن، كونها تمتلك عدداً من البرامج التي تتناسب مع دخله”.

وأشار متحدث الإسكان إلى أن رفض المنتج يختلف من شخص لآخر، فبعضهم من يرفض المشروع أو الموقع أو المنطقة، والبعض الآخر يرفض ليظل استحقاقه كما هو حتى يجد السكن المناسب له.

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