 حيلة ذكية لشحن هاتفك «الآيفون» دون إزعاج | صحيفة تواصل الالكترونية

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حيلة ذكية لشحن هاتفك «الآيفون» دون إزعاج

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حيلة ذكية لشحن هاتفك «الآيفون» دون إزعاج

تواصل – وكالات:

عادة ما تصدر هواتف الآيفون صوتاً مزعجاً في كل مرة يحاول المستخدم فيها شحن الجهاز، سواء في شكل نغمة بسيطة أو اهتزاز، حتى لو كان هاتف الآيفون في وضع عدم الإزعاج، أو حتى كان صامتاً فإنه يستمر في الاهتزاز؛ مِمَّا يسبب حالة من القلق للمستخدم، بل ويتسبب في إيقاظ البعض أثناء الليل.

وفي حالة إذا كنت تريد توصيل هاتفك الآيفون بالشاحن، في وقت متأخر من الليل، فليس هناك طريقة لإيقاف هذا الصوت أو الاهتزاز من خلال إعدادات الهاتف، ولكن حَدِيثَاً نشر موقع “تك إنسايدر” الأمريكي، حيلة بسيطة تمكنك من شحن هاتفك بلا ضوضاء.

تشغيل وضع الكاميرا

كل ما عليك فعله القيام بوضع هاتفك في وضع الكاميرا قبل توصيله بالشاحن، وليس عليك التقاط أَيْ صورة بل اضغط فقط على زر الصفحة الرئيسية للعودة إلى شاشة القفل، إذا كان لديك أحدث إصدار من IOS، ففتح وضع الكاميرا من شاشة القفل أمر سهل وبسيط، فقط من خلال الاتجاه لليسار.

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