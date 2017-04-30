لتسريع صرف المستحقات.. «البيئة» تربط نظامها المالي بـ«المالية»

تواصل ـ خالد العبدالله:

أتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ربط نظامها المالي بأنظمة وزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تسريع صرف مستحقات كافة المقاولين والموظفين المرتبطين بالوزارة.

وقال المدير العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، علي عسيري: ‘‘إن الإجراء المتبع سابقاً يلزم إيصال أوامر الدفع لوزارة المالية ورقيّاً حتى يتم اعتماده‘‘ مُشِيرَاً إلى أن ربط الوزارة إلكترونيّاً بوزارة المالية جعل أوامر الدفع والاعتماد، تصل آليّاً؛ مَا يَعْنِي تسريع وتيرة العمل بشكل أكبر من السابق.

وكشف عسيري، في بيان للوزارة اليوم الأحد، عن أن عملية الربط هذه ستسرع صرف مستحقات المقاولين والموظفين، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والحد من إعادة أوامر الدفع مرة أخرى من وزارة المالية؛ الأَمْر الذي يؤثر في تأخير صرف المستحقات.

وبِحَسَبِ عسيري، فإن الربط الآلي سيُسَاهِم في رفع كفاءة الإنفاق مقارنة بالطريقة السابقة، كما أن الربط الإلكتروني سيساعد في إرسال أوامر الدفع في أي وقت دون الارتباط بالأوقات المحددة سابقاً.