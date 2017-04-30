 لتسريع صرف المستحقات.. «البيئة» تربط نظامها المالي بـ«المالية» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«ولي ولي العهد» يبحث مع المستشارة الألمانية العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة «إمارة مكة» تنفي هروب عمالة من محطة وقود أثناء توقف سيارة الأمير خالد الفيصل «الإسكان»: يحق للمواطن رفض وحدات الدعم إذا لم تكن مناسبة له (فيديو) بالفيديو.. «الداخلية» تكشف خبايا نحر أحد منتسبي خلية «الحرازات» بجدة بأمر من داعش الرئاسة الفلسطينية: إيران تشجع الانقسام الفلسطيني الداخلي مصر.. الحكم بإعدام الداعية الإسلامي وجدي غنيم شنقاً الكويت.. إحالة الكاتب عبدالعزيز القناعي للنيابة العامة بتهمة «الإساءة للإسلام» «الداخلية»: المملكة احتوت أبناءها النادمين على مشاركتهم في أعمال إرهابية (صور) «شؤون الحرمين»: «السديس» لا يملك أي حساب على مواقع التواصل «التعليم» تفتح باب التسجيل في «الأندية الموسمية» إلكترونيّاً توقيف امرأة ظهرت في فيديو تقود سيارة «هايلوكس» بالمدينة بعد إقرار «الشورى».. موظفو القطاع الخاص: نطالب بـ8 ساعات عمل وإجازة يومين أسبوعياً

لتسريع صرف المستحقات.. «البيئة» تربط نظامها المالي بـ«المالية»

0
لتسريع صرف المستحقات.. «البيئة» تربط نظامها المالي بـ«المالية»

تواصل ـ خالد العبدالله:

أتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ربط نظامها المالي بأنظمة وزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تسريع صرف مستحقات كافة المقاولين والموظفين المرتبطين بالوزارة.

وقال المدير العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، علي عسيري: ‘‘إن الإجراء المتبع سابقاً يلزم إيصال أوامر الدفع لوزارة المالية ورقيّاً حتى يتم اعتماده‘‘ مُشِيرَاً إلى أن ربط الوزارة إلكترونيّاً بوزارة المالية جعل أوامر الدفع والاعتماد، تصل آليّاً؛ مَا يَعْنِي تسريع وتيرة العمل بشكل أكبر من السابق.

وكشف عسيري، في بيان للوزارة اليوم الأحد، عن أن عملية الربط هذه ستسرع صرف مستحقات المقاولين والموظفين، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والحد من إعادة أوامر الدفع مرة أخرى من وزارة المالية؛ الأَمْر الذي يؤثر في تأخير صرف المستحقات.

وبِحَسَبِ عسيري، فإن الربط الآلي سيُسَاهِم في رفع كفاءة الإنفاق مقارنة بالطريقة السابقة، كما أن الربط الإلكتروني سيساعد في إرسال أوامر الدفع في أي وقت دون الارتباط بالأوقات المحددة سابقاً.

شاهد ايضا

«ولي ولي العهد» يبحث مع المستشارة الألمانية العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

«ولي ولي العهد» يبحث مع المستشارة الألمانية العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

«إمارة مكة» تنفي هروب عمالة من محطة وقود أثناء توقف سيارة الأمير خالد الفيصل

«إمارة مكة» تنفي هروب عمالة من محطة وقود أثناء توقف سيارة الأمير خالد الفيصل

«الإسكان»: يحق للمواطن رفض وحدات الدعم إذا لم تكن مناسبة له (فيديو)

«الإسكان»: يحق للمواطن رفض وحدات الدعم إذا لم تكن مناسبة له (فيديو)

لجنة الإفراج المشروط عن حميدان التركي تعقد جلستها الثلاثاء المقبل

لجنة الإفراج المشروط عن حميدان التركي تعقد جلستها الثلاثاء المقبل

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>