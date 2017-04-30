الرئاسة الفلسطينية: إيران تشجع الانقسام الفلسطيني الداخلي

تواصل ـ وكالات:

قَالَتِ الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد: ‘‘إن إيران تشجع استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي؛ الأَمْر الذي أدى إلى زيادة معاناة قطاع غزة‘‘.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أنه لا يجوز لإيران التي ساهمت بتغذية الحروب الأهلية في العالم العربي، التحدث بلغة لا تخدم سوى إسرائيل، وأعداء الأمة العربية”، ودعا أبو ردينة إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية.

وطالب الناطق باسم الرئاسة حكومة طهران، بعدم السماح لمثل هذه التصريحات المسيئة للشعب الفلسطيني ونضاله وكفاحه لتحرير القدس والمقدسات.