 الرئاسة الفلسطينية: إيران تشجع الانقسام الفلسطيني الداخلي | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

بالفيديو.. «الداخلية» تكشف خبايا نحر أحد منتسبي خلية «الحرازات» بجدة بأمر من داعش الرئاسة الفلسطينية: إيران تشجع الانقسام الفلسطيني الداخلي مصر.. الحكم بإعدام الداعية الإسلامي وجدي غنيم شنقاً الكويت.. إحالة الكاتب عبدالعزيز القناعي للنيابة العامة بتهمة «الإساءة للإسلام» «الداخلية»: المملكة احتوت أبناءها النادمين على مشاركتهم في أعمال إرهابية (صور) «شؤون الحرمين»: «السديس» لا يملك أي حساب على مواقع التواصل «التعليم» تفتح باب التسجيل في «الأندية الموسمية» إلكترونيّاً توقيف امرأة ظهرت في فيديو تقود سيارة «هايلوكس» بالمدينة بعد إقرار «الشورى».. موظفو القطاع الخاص: نطالب بـ8 ساعات عمل وإجازة يومين أسبوعياً جازان.. «إدارة المجاهدين» تحبط تهريب 100 مسدس و3 آلاف طلقة بوادي ضمد بالفيديو.. مندوب بيع أدوات الشيشة يورد بضاعته لمحل تزيين النساء بالرياض ومخالفات شرعية «مدني جازان» يجدِّد تحذيراته بأخذ الحيطة عند هطول الأمطار وجريان السيول

الرئاسة الفلسطينية: إيران تشجع الانقسام الفلسطيني الداخلي

0
الرئاسة الفلسطينية: إيران تشجع الانقسام الفلسطيني الداخلي
الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة

تواصل ـ وكالات:

قَالَتِ الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد: ‘‘إن إيران تشجع استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي؛ الأَمْر الذي أدى إلى زيادة معاناة قطاع غزة‘‘.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أنه لا يجوز لإيران التي ساهمت بتغذية الحروب الأهلية في العالم العربي، التحدث بلغة لا تخدم سوى إسرائيل، وأعداء الأمة العربية”، ودعا أبو ردينة إيران إلى الكف عن التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية.

وطالب الناطق باسم الرئاسة حكومة طهران، بعدم السماح لمثل هذه التصريحات المسيئة للشعب الفلسطيني ونضاله وكفاحه لتحرير القدس والمقدسات.

شاهد ايضا

بالفيديو.. «الداخلية» تكشف خبايا نحر أحد منتسبي خلية «الحرازات» بجدة بأمر من داعش

بالفيديو.. «الداخلية» تكشف خبايا نحر أحد منتسبي خلية «الحرازات» بجدة بأمر من داعش

مصر.. الحكم بإعدام الداعية الإسلامي وجدي غنيم شنقاً

مصر.. الحكم بإعدام الداعية الإسلامي وجدي غنيم شنقاً

الكويت.. إحالة الكاتب عبدالعزيز القناعي للنيابة العامة بتهمة «الإساءة للإسلام»

الكويت.. إحالة الكاتب عبدالعزيز القناعي للنيابة العامة بتهمة «الإساءة للإسلام»

«الداخلية»: المملكة احتوت أبناءها النادمين على مشاركتهم في أعمال إرهابية (صور)

«الداخلية»: المملكة احتوت أبناءها النادمين على مشاركتهم في أعمال إرهابية (صور)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>