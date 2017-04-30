لجنة الإفراج المشروط عن حميدان التركي تعقد جلستها الثلاثاء المقبل

تواصل ـ سعود الخالد:

حددت لجنة الإفْرَاج المشروط في ولاية كولورادو الأمْرِيكية، موعد جلسة للسجين حميدان التركي، الثلاثاء القادم الْمُوَافِق 2 مايو، وقَالَتْ روان حميدان في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”: ‘‘إن اللجنة لديها خيارات تشمل: الترحيل بشروط، تأجيل “البرول” لمدة سنتين، رفض البرول، ودعت للمشاركة بالدعاء له للإفراج عنه‘‘.

ومن جانبها، قَالَتْ نورة التركي، في تغريدة على حسابها: ‘‘بِفَضْلٍ من الله التقينا بوالدي للمرة الثانية لحضور جلسته المزمع انعقادها يوم الثلاثاء بإذن الله، شعور لا يوصف أن نراه مرتين في نفس السنة، لعلها بداية فرج بإذن الله، وأطلقت هاشتاقاً حمل عنوان (#حميدان_التركي #AlTurkiParole).

وكانت نورة التركي قد كَشَفَتْ في مداخلة هاتفية مع برنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن جلسة الإفراج المشروط تسمى (الكرول)، وتكون عبارة عن برنامج تأهيلي للسجين ليكون مُؤَهلاً للخروج للمجتمع.

وَأَكَّدَتْ أن هذه الجلسة تُمنح للسجين الذي تكون محكوميته من مدة محددة إلى مدى الحياة، فإذا انتهت هذه المدة المشروطة يُعرض على لجنة الكرول، مُشِيرَةً إلى أنه إما أن يسمح لوالدها بالخروج، أو تؤجل لمدة عامين، أو ترفض تَمَامَاً، وأَشَارَتْ نورة إلى أن والدها قدم على تلك الجلسة من قبل أكثر من مرة، وكل مرة كانت تؤجل لعامين، وأملهم هذه المرة أن تكون الجلسة لصالحهم.