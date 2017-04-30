«السديس»: سنطبق الأنظمة الصارمة ضد كل من يُسيء للحرمين

تواصل ـ بدر العبدالرحمن:

وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتشكيل لجنة لمحاسبة كُل من يسيء إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بشائعة أو نقل خبر غير صحيح، وتداوله بأي شكل من الأشكال.

وَشَدَّدَ بمحاسبة كل من يسيء للحرمين الشريفين، أو الرئاسة العامة لشؤونهما بأي شكل من الأشكال، وَذَلِكَ لِاعتبارها جهازاً مهمّاً من أجهزة الدولة، وأَيْضَاً لما للحرمين الشريفين من مكانة كبيرة في نفوس المسلمين وما يحتويانه من مقدسات، مؤكداً أنه سيتم تطبيق الأنظمة الصارمة في حق المسيئين.

وأَضَافَ السديس، في تصريح اليوم الأحد على موقع الرئاسة، أن من عظم مكانة الحرمين الشريفين أن جعل الله سبحانه وتعالى مكة المكرمة مخرج صدق، وجعل المدينة المنورة مدخل صدق، فلا تقبل هاتان المدينتان المحرمتان أَيْ إساءة أو إهانة، حتى تجلت نعم الخالق في تكريم خادميها وعلو مكانهم وفي المقام الأول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أَيَّدَهُ اللهُ بنصره، وولي عهده وولي ولي عهده – حَفِظَهُم اللَّهُ ثُمَّ إمارة منطقة مكة والمدينة مهبط الوحي، ومنبع الرسالة، ثُمَّ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتابع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يَأْتِي ذلك انْطِلاقَاً من مكانة الحرمين الشريفين فهي مهوى الأفئدة وقِبلة المسلمين، مُضِيفَاً أن نظام الجرائم المعلوماتية سيُطبق في حق كل من يثبت عليه إساءة عن طريق مواقع التواصل أو شبكات المعلومات التي يجب أن تسخر لخدمة الدين والوطن والمقدسات، مهيباً بالجميع التعاون في تعظيم الحرمين الشريفين، ورعاية آدابهما، وعدم تضخيم أو ترويج المقاطع المسيئة للخدمات في الحرمين الشريفين سَائِلاً الله للجميع التوفيق والسداد.